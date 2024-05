Do pražské O2 areny zavítá hudebník a herec Donald Glover alias Childish Gambino

Hudební dráhu nastartoval v roce 2011 albem Camp, za skladbu Redbone z roku 2017 získal svou první Grammy. V písni This Is America, která v roce 2018 zbourala internet, shrnuje historii rasismu a útlaku Afroameričanů. Hity jako Redbone nebo 3005 zase posbíraly miliardy streamů.

V době své největší slávy se rozhodl nepokračovat dalším velkým koncepčním projektem, ale místo toho nenápadně na internet pověsil nedodělané album 3.15.20. Letos vyšlo v přepracované verzi pod názvem Atavista s hostující zpěvačkou Arianou Grande.

Letos by měl pod uměleckým jménem Childish Gambino vydat ještě jedno album – soundtrack k filmu Bando Storm and the New World – a pak se hodlá se svým alter egem rozloučit.

Souběžně s hudební kariérou se Donald Glover věnuje i filmové. Stojí za Emmy oceněným seriálem Atlanta nebo sérií Roj, do níž obsadil i Bille Eilish. Miliony diváků si jej oblíbily už v komediální show Community vysílané od roku 2009. V posledních letech hrál ve filmu Solo: Star Wars, seriálové adaptaci Mr. & Mrs. Smith nebo ve snímcích Marťan a Spider-Man: Homecoming.

Do pražské O2 areny přijede v rámci The New World Tour. Vstupenky v cenovém rozmezí 1890–2290 korun budou v prodeji od 17. května na v síti Ticketportal.