TRENDY V KLIPECH: Návrat Celeste Buckingham i nová fotbalová hymna

Celeste Buckingham – Drive (Ruhde Remix)

O finalistce druhé řady Česko Slovenské SuperStar nebylo delší dobu slyšet. Zpěvačka se rozhodla utéct ze světa showbyznysu a odstěhovala se na Madeiru za svými rodiči. Nechtěla dál snášet hanlivé komentáře o své postavě, které u ní způsobily poruchu příjmu potravy.

„Já jsem pochopila, že na tom trhu, kde jsem, bude moje hodnota postavená ne na tom, jak dobře odzpívám ten koncert, ale jak při tom vypadám. A tehdy mě to přestalo bavit, už jsem to nechtěla dělat,“ vysvětlila v podcastu BreakTheRules.

S muzikou ale neskončila. Vrátila se s novým klipem ke svému hitu Drive. Na remixu písně spolupracovala s producentem, který si říká Ruhde. Není to ale poslední novinka. Celeste Buckingham zažívá dle svých slov „kreativní období“ a vrátí se i na pódia. Během léta by měla vystoupit na Slovensku.

Meduza, OneRepublic, Leony – Fire

V červnu odstartuje mistrovství Evropy ve fotbale. Pro tuto příležitost vznikla píseň Fire, jež bude oficiální hymnou šampionátu. Spolupracovala na ní italská skupina Meduza s americkou pop-rockovou kapelou OneRepublic a německou popovou zpěvačkou Leony. Text napsal frontrman OneRepublic Ryan Tedder.

Živě píseň zazní během závěrečného ceremoniálu, který je naplánovaný na neděli 14. července 2024 v Berlíně na tamním olympijském stadionu.

Lost Frequencies & David Kushner – In My Bones

Belgický producent a DJ Lost Frequencies se spojil s americkým zpěvákem a skladatelem Davidem Kushnerem, a propojili tak nejen své umělecké schopnosti, ale taky početné fanouškovské základny.

„In My Bones není jen píseň. Je to cesta do hlubin lidského zážitku, kde emoce tečou hluboko a melodie přetrvávají dlouho poté, co hudba odezní. Spolupráce s Davidem Kushnerem na této skladbě byla nezapomenutelným zážitkem a jsem nadšený, že se mohu podělit o syrové emoce a zvukové kouzlo In My Bones se světem,“ řekl Felix De Laet známý jako Lost Frequencies.

Thomas ft. Marsell – Sám

Mladý romský zpěvák Thomas G se spojil se zpěvákem a hercem Marcelem Bendigem, aby společně vydali song Sám.

„Jsme oba nadšení, že jsme po tolika letech konečně udělali společnou skladbu. Je to něco, na co jsme oba čekali a pracovali na tom. Nedokážu si představit, že by na téhle skladbě byl někdo jiný než zrovna on. Jeho jedinečný hlas opravdu dotváří celou skladbu a jsem nesmírně vděčný za tuhle spolupráci a za možnost sdílet s vámi něco, co nás spojuje a co milujeme,“ napsal na svém Facebooku Thomas G.