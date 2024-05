Nový zabezpečovač na zubačce? Ne, usadili Správu železnic památkáři

„Národní památkový ústav (NPÚ) obdržel žádost Správy železnic o demontáž ozubnice kvůli kolizi s ETCS. K té NPÚ vydal negativní stanovisko,“ řekla MF DNES tisková mluvčí památkářů Blanka Černá.

Takzvaný Abtův ozubnicový systém se totiž na žádné další železniční trati v Česku nevyskytuje. Zařízení umožňuje vlakům překonat výraznější převýšení než na klasické trati tím, že velmi zjednodušeně ozubené kolo umístěné na podvozku vlaku zapadá do ozubnice umístěné mezi oběma kolejnicemi. Právě zde ale pro fungování nového zabezpečovače potřebuje Správa železnic umístit kolejovou část ETCS, takzvané balízy.

Nyní tak Správa železnic hledá náhradní technické řešení. „Obnova trati proběhne v plném rozsahu a bez jakéhokoli odstranění ozubnicové části. V současné době se dokončuje výběrové řízení na zhotovitele stavby. ETCS bude navazující investicí, přičemž umístění balíz bude odpovídat charakteru této unikátní trati,“ uvedla mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

To ale podle oslovených odborníků nebude jednoduché a každopádně nebude laciné. Vlaky totiž mají pro správnou funkci spojení vysílače ETCS umístěné v ose koleje. Vytvoření unikátního systému, kde by byly balízy umístěné jinde, by vedlo i k nutnosti přepracování vozidlové části systému, která rovněž není laciná. U vozidel vyskytujících se jen v několika málo kusech tak prototyp vozidlové stanice vychází i na vyšší desítky milionů korun. A to by nejspíš byl i příklad dvojice dochovaných motorových lokomotiv T426.0 přezdívaných Rakušanka a dalších historických vozidel, která na zubačce obsluhují víkendový turistický provoz. V běžném provozu po trati jezdí vozy RegioSpider, které ozubnicový systém nevyužívají.

Česko šprtem EU

Rozhodnutí, že všechny tratě, i ty méně vytížené, budou povinně osazené jednotným celoevropským zabezpečovačem je v rámci EU unikátní. Systém samotný byl totiž vyvíjen jako náhrada národních zabezpečovačů na transevropských páteřních trasách tak, aby umožnil průjezd s jedním zařízením napříč celou Evropou.

Vlaky na frekventovaných tratích, případně ucelené nákladní vlaky, tam se to pro strojvedoucího vyplatí a tam je ETCS přínos,“ řekl Jiří Mužík ze společnosti MBM Rail. Menší zásilky, pracovní vlaky a vůbec nepravidelnou dopravu však povinné ETCS nadmíru prodražuje. V konečném důsledku to může dojít tak daleko, že například lokomotivy ze závodních vleček bude levnější do opraven převézt na kamionovém návěsu než po železnici, dodal Mužík.

MBM Rail, která patří k menším železničním dopravcům, je jednou z jedenácti dopravních společností, které rozhodnutí Česka zavést na celé síti takzvaný výhradní provoz, napadly u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle nich jsou totiž zejména menším firmám kladeny překážky při vstupu do infrastruktury a zvýhodněni jsou velcí dopravci, pro které není vybavení vozidel taková zátěž. Moderní lokomotivy totiž mají palubní jednotku zabudovanou přímo z výroby, zatímco dovybavovat starší vozidla je kvůli jejich variabilitě mnohem dražší.

To podle kritiků přináší tlak přesouvat provoz na méně využívaných tratích na silnice v situaci, kdy se Česko kvůli zeleným cílům zavázalo právě k přesně opačnému postupu.

Na hlavních tratích chce stát ETCS spustit k začátku příštího roku. V současnosti finišuje testy nového zabezpečovače na vybraných úsecích. Zkušební start systému na takzvané uničovce (železniční trať z Olomouce do Šumperka přes Uničov) totiž neproběhl zdaleka bez problémů. Poslední testy nicméně už podle Správy železnic ukazují na výrazné zlepšení spolehlivosti systému.

Právě u příležitosti prezentace bezchybného průběhu testů na trase mezi Berounem a Ejpovicemi prozradil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, jak se vedení EU na český způsob zavádění evropského zabezpečovače dívá. Podle něj označil české železničáře jeden z představitelů Evropské komise za šprty.

Celkem má být do roku 2030 vybaveno zabezpečovacícm zařízením 5 192 kilometrů tuzemských kolejí. To by mělo přijít zhruba na 32 miliard korun. Další miliardové položky bude nutné vynaložit na spolufinancování palubních jednotek pro dopravce. Tam ministerstvo počítá s osmimilionovou dotací na nová vozidla a až 24milionovou v případě prototypů do starších vozidel.