Slavný herec Donald Glover v O2 areně jako Childish Gambino. Přednostní nákup!

Hlídací kočka Pohlídejte si začátek prodeje a dáme vám vědět e-mailem! Sledovat interpreta Childish Gambino Sledovat O2 arena a universum Sledovat Rock Sledovat Show

Na co sáhne, to promění ve zlato. Donald Glover aka Childish Gambino se vrací na koncertní pódia. Čtyřnásobný držitel ceny Grammy za This Is America se po několikaleté hudební pauze vrací s novou tvorbou.

Svůj hudební comeback letos odstartoval po boku Tylera The Creatora na hlavní stagi festivalu Coachella. Pro Variety následně prozradil plány o svých dvou letošních albech pod uměleckým jménem Childish Gambino. A prý to mají být i desky poslední. Album Atavista vyšlo v těchto dnech a hostují na něm mimo jiné Ariana Grande nebo 21 Savage.

Do pražské O2 areny přijede 12. listopadu 2024 v rámci své The New World Tour. Vstupenky v cenovém rozmezí 1890–2290 korun budou v prodeji od pátku 17. května od 10 hodin v síti Ticketportal. Členové iDNES Premium si ale mohou pořídit ta nejlepší místa přednostně a to již od čtvrtka 16. května od 10 hodin.

Speciálním hostem na tour bude zpěvačka a rapperka Amaarae, která minulý rok vydala kritikou ceněné album Fountain Baby.

Hudební dráhu nastartoval v roce 2013 debutem Because the Internet, za ceněnou nahrávku Redbone z roku 2017 získal svou první Grammy. V písni This Is America, která v roce 2018 zbourala internet, shrnuje historii rasismu a útlaku Afroameričanů. Jeho hity jako Redbone nebo 3005 zase posbíraly miliardy streamů.

V době své největší slávy se rozhodl nepokračovat dalším velkým koncepčním projektem, ale místo toho nenápadně na internet pověsil nedodělané album 3.15.20. – to se teď dočkalo přepracované verze a vyšlo pod názvem Atavista. Zbrusu novou skladbu Little Foot Big Foot doprovází videoklip v režii stálého spolupracovníka Hira Muraie.

Posledním projektem, který Glover vydá jako Childish Gambino, bude soundtrack k filmu Bando Storm and the New World. Jako největší inspiraci pro něj zmiňuje Prince a jeho doprovod k filmu Batman od Tima Burtona. Nebylo by to poprvé, kdy Glover spojuje filmový a hudební svět. Jeho velký letní hit Feels Like Summer doprovázel film Guava Island, kde Glover hrál po boku Rihanny.

Stojí za Emmy oceněným seriálem Atlanta i hororem Swarm, do kterého obsadil i Bille Eilish. Miliony diváků si jej oblíbily už v komediální show Community vysílané od roku 2009. V posledních letech si zahrál ve Star Wars, Spider Manovi i seriálové adaptaci Mr. & Mrs. Smith.