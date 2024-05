Vstup umožněn 18:30

Na co sáhne, to promění ve zlato. Donald Glover aka Childish Gambino se vrací na koncertní pódia. Čtyřnásobný držitel ceny Grammy za This Is America se po několikaleté hudební vrací s novou tvorbou.

Svůj hudební comeback letos odstartoval po boku Tylera The Creatora na hlavní stagi festivalu Coachella. Pro Variety následně prozradil plány o svých dvou letošních albech pod uměleckým jménem Childish Gambino. A prý to mají být i desky poslední. Album Atavista vyšlo právě dnes a hostují na něm mimo jiné Ariana Grande nebo 21 Savage.

Speciálním hostem na tour bude zpěvačka a rapperka Amaarae, která minulý rok vydala kritikou ceněné album Fountain Baby.

Posledním projektem, který Glover vydá jako Childish Gambino, bude soundtrack k filmu Bando Storm and the New World. Jako největší inspiraci pro něj zmiňuje Prince a jeho doprovod k filmu Batman od Tima Burtona. Nebylo by to poprvé, kdy Glover spojuje filmový a hudební svět. Jeho velký letní hit Feels Like Summer doprovázel film Guava Island, kde Glover hrál po boku Rihanny.

Stojí za Emmy oceněným seriálem Atlanta i hororem Swarm, do kterého obsadil i Bille Eilish. Miliony diváků si jej oblíbily už v komediální show Community vysílané od roku 2009. V posledních letech si zahrál ve Star Wars, Spider Manovi i seriálové adaptaci Mr. & Mrs. Smith.

K zakoupení jsou i VIP balíčky:

DIAMANTOVÝ BALÍČEK (s přednostním vstupem)

Jedna vstupenka na stání před pódiem a přednostní vstup na místo

VIP servis, odbavení a samostatný VIP vstup

Přístup k merchi bez fronty

VIP merch The New World Tour

Jeden dárek s motivem Childish Gambino (vytvořený exkluzivně pro VIP)

Jeden upomínkový VIP laminát The New World Tour

SMARAGDOVÝ BALÍČEK (sezení)

Jedna vstupenka na sezení v dolním patře

VIP merch The New World Tour

Jeden dárek s motivem Childish Gambino (vytvořený exkluzivně pro VIP)

Jeden upomínkový VIP laminát The New World Tour

PROHLÁŠENÍ O VIP BALÍČKU:

Všichni kupující VIP balíčků budou kontaktováni e-mailem několik dní před akcí s případnými dalšími podrobnostmi ohledně programu. Pokud e-mail neobdržíte, kontaktujte prosím ChildishGambinoVIP@aegpresents.com

Všechny prodeje jsou konečné. Za žádných okolností nedochází k vrácení peněz ani výměně. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit tuto smlouvu s udáním nebo bez důvodu a bez sankce. VIP merch bude distribuován na koncertu. Program může být kdykoli z jakéhokoli důvodu změněn. Údaje poskytnuté v době nákupu (jméno, adresa, e-mail atd.) jsou ty údaje, které budou použité pro individuální kontaktní požadavky. Umělec, turné, promotér, společnost vydávající vstupenky, místo konání ani žádné jiné přidružené strany nenesou odpovědnost za zastaralé nebo nepřesné informace poskytnuté zákazníkem v době nákupu. Pamětní VIP lamináty slouží pouze pro pamětní účely. VIP laminát nezískává ani nepovoluje přístup do místa konání, VIP ani do zákulisí.

