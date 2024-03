Vstup umožněn 19:00, VIP EXPERIENCE od 18:30

11.3. 10:00 - 13.3. 10:00 iDNES Premium předprodej

Největší hity Elánu s předním symfonickým tělesem. Takové spojení zatím žádný fanoušek jedné z nejslavnějších československých kapel nikdy neslyšel. To se nyní změní. Elán přidává třetí koncert do O2 areny a poprvé ve své kariéře na něm českému publiku zahraje se symfonickým orchestrem. Vystoupením nazvaným Elán Rock Symphony zakončí tři koncerty v největší pražské hale.

Již dříve ohlášené dva halové koncerty v Bratislavě a dva v O2 areně v Praze kapela stihla vyprodat během několika týdnů. Pokud vyprodá i dva aktuální symfonické koncerty na stejných místech, stane se první československou kapelou, která třikrát po sobě zaplní největší hokejové stadiony v obou zemích.

Kapela pečlivě vybírala těleso, které největší hity Elánu nastuduje. Nakonec hudebníci zvolili Bohemian Symphony Orchestra Prague v čele s šéfdirigentem Martinem Šandou. Ten má velké zkušenosti ze spojení rockové a symfonické hudby. Jeho orchestr absolvoval několik evropských turné s rockovými kapelami Deep Purple, Europe nebo Alice Cooper. Pochlubit se může také spoluprací na projektech se švédskou kapelou Sabaton, britskou kapelou Kosheen nebo slavným španělským operním pěvcem José Carrerasem a houslovou virtuózkou Vanessou Mae.

Vstupenka VIP Experience obsahuje:

Exkluzivní první řada na ploše

Samostatný VIP vstup vchodem č.2 (schodiště A) od 18:30

Speciální fotokoutek, kde bude umístěna poslední motorka Joža Ráže

Výstava kytary Jana Baláže z megakoncertu na Letné 2003

Legendární křeslo ze skladby Cigary idú do neba

Klávesové nástroje ze skladby Vaša Patejdla - Ak nie si moja

Další hudební nástroje skupiny

Více než 40 let staré cestovní kufry skupiny a další zajímavé relikvie

Podepsané speciální karty skupinou Elán

DVD Elán 50, DVD O2 arena 2018, DVD Ave Mária, DVD Elán v Divadle 2013 a další merchandising skupiny zdarma

Bar v sektoru VIP catering (welcome drink / bílé víno / červené víno / 0,33 L pivo Staropramen Ležák / Staropramen nealko / sladké limonády / voda / káva / džus / perlivé víno)

Party crackes / jednohubky / chlebíčky / ovoce a další

Vlastní šatna s opakovaným vyzvedáváním odložených věcí

Na tento koncert nelze rezervovat vstupenky, je možný pouze přímý nákup online, nebo na prodejních místech.

Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo síť Ticketportal neručíme.

