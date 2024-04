ABBAMANIA THE SHOW - 20TH ANNIVERSARY TOUR

Vstup umožněn 18:30

iDNES Premium předprodej 10.4. 11:00 - 12.4. 9:59

Show, která umí zažehnout abbamánii jako žádná jiná – v roce 2025 slaví ABBAMANIA THE SHOW již 20 let na koncertních pódiích! Od svého triumfálního debutu dobyla tato show srdce tisíců fanoušků a její vystoupení bezesporu představují tu nejlepší poctu slavné švédské popové skupině.

Také v roce 2025 Vás ABBAMANIA THE SHOW společně se skvělými zpěvačkami a zpěváky, kapelou a symfonickým rockovým orchestrem zve ke svému vyznání lásky kultovní švédské čtveřici. Publikum se může těšit na vynikající zpěv, autentické kostýmy a vystoupení, spektakulární světelnou show a dobrou náladu!

Výročí v roce 2025 nebude mít jen show, ale i Mamma Mia, legendární hit skupiny ABBA. Tento song poprvé zazněl v roce 1975 a raketovou rychlostí se proslavil po celém světě. V mnoha zemích dostal skupinu ABBA do čela hitparád a stal se takříkajíc její obchodní značkou. Fanoušci švédské čtveřice milují tento hit ve všech možných variantách – ať už jako muzikál, film nebo jeho cover verze naživo na pódiu. I po 50 letech je úspěch a nadšení z Mamma Mia neodmyslitelnou součástí světové popkultury.

ABBAMANIA THE SHOW zavede posluchače na oslnivou cestu časem do 70. a 80. let a propojí evergreeny jako Mamma Mia, Dancing Queen, Gimme! Gimme! Gimme!, SOS a The Winner Takes It All s novými songy z koncertů Voyage do nezapomenutelného životního zážitku pro každého.

