VIDEO: Úprava intonace? Neexistovalo, srovnala Vondráčková začátky s dneškem

Celých šedesát let umělecké tvorby Heleny Vondráčkové zahrnuje nová výstava v galerii Tančícího domu. Vondráčková totiž zahájila kariéru už v roce 1964 výhrou v soutěži Hledáme nové talenty, do které ji přihlásil její tatínek.

„Byla jsem docela pilná holka,“ okomentovala pro iDNES.tv výstavu sama Vondráčková. „Je toho tady tolik... A to se na některé exponáty vůbec nedostalo,“ dodala k výstavě. Zpěvačka v rozhovoru, který je k vidění ve videu, zavzpomínala nejen na zmíněný moment, kdy ji tatínek přihlásil od soutěže, ale třeba i na své hudební vzory či tehdejší nároky nahrávání.

„Dříve se nepoužívalo tolik techniky, co se týká natáčení zpěvu. Do studia jsme museli přijít naprosto připravení. Bylo dobré, když člověk znal noty a mohl zpívat z notového materiálu. To v dnešní době, myslím, už vůbec neexistuje,“ porovnala dobu svých začátků s dnešním světem popmusic. „Dále nebylo zvykem, že by se upravoval zpěv, nepřesnosti a intonace. Že by se zmáčkl knoflík, který by vše doladil. To vůbec neexistovalo,“ smála se zpěvačka na vernisáži výstavy.

Samotná expozice je rozdělena do dvou částí. První část, zaměřená na období od roku 1964 do roku 2000, mapuje třeba zlatá 60. léta na pozadí politicko-společenských událostí. Součástí je také zcela nový pohled na výtvarnou stránku kariéry zpěvačky – vystavené šaty a kostýmy podtrhující dobovou atmosféru. Diváci zde uvidí i originální sošku Zlatého slavíka z roku 1966, originální kostýmy a boty od předních domácích i zahraničních návrhářů, ale i šaty z počátku kariéry, jež pro zpěvačku šila maminka.

Návštěvníci si dále mohou prohlédnout šaty z koncertů, muzikálů, filmů a televizních pořadů, včetně nově objevených z pohádky Šíleně smutná princezna. Výstava zahrnuje také originály šatů z éry skupiny Golden Kids, raritou jsou fotografie a dobové video nahrávky ze zpěvaččina archivu z období 60. let.

Druhá část výstavy se věnuje období po roce 2000 a nabízí například zpěvaččiny svatební šaty, trofeje z mezinárodních festivalů, zlaté a diamantové desky nebo partitury s rukopisnými poznámkami k natáčení písní. „Tato část odhaluje i soukromý život Heleny Vondráčkové včetně hořkosladkých momentů, které ke kariéře popové královny také patří,“ upřesňují pořadatelé.

K vidění jsou také dva obrazy, jež pro Helenu Vondráčkovou namaloval Karel Gott. Nechybí ani nezveřejněné zvukové záznamy i nově natočené rozhovory s Helenou.