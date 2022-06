Mladí herci ze seriálového hitu Stranger Things si domluvili sňatek

Millie Bobby Brownová a Noah Schnapp promluvili o tom, jaké pocity mají ze čtvrté řady seriálového hitu Netflixu s názvem Stranger Things a jaký vztah mezi sebou mají mimo dohled kamer.

Mladí herci prozradili plán, který mnoho fanoušků potěšil. Domluvili se, že pokud si ani jeden z nich nenajde do určitého věku toho pravého partnera, vstoupí do manželství spolu.

„Řekli jsme si, že jestli budeme i ve čtyřiceti pořád oba svobodní, tak se vezmeme, protože spolubydlení nám jde opravdu výborně,“ prohlásila v rozhovoru pro MTV News Millie, což jí Noah ihned odsouhlasil.

Zároveň však upřesnila, že by to byl sňatek zcela platonický a podmínkou je, že spolu nebudou mít děti. „Na nějaké tvoje dítě bych vážně neměla nervy,“ popichovala herečka kolegu. Ten obratem uznal, že to vidí stejně. „Žádné děti, jenom psy. A také oddělené ložnice. Máš totiž všude hrozný nepořádek,“ dodala Millie, která se s Noahem zná zhruba osm let.

Přátelství obou herců začalo, když jim bylo deset. „Oba se navzájem stále povzbuzujeme a máme velkou radost, když se tomu druhému něco podaří. Mít takovou stoprocentní podporu je milé,“ svěřil se Noah.

„Celý štáb hlavně ví, že ani jeden neudržíme chvíli vážnou tvář, natož když jsme spolu,“ doplnila ho Millie. „Vlastně nevím, co si v Netflixu mysleli, když nás nechali jít na tiskovku společně. Jsme prostě čísla,“ směje se představitelka seriálové Eleven.

