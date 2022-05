Naše Hra o trůny, hodnotí tvůrci Stranger Things čtvrtou řadu

Bude to naše Hra o trůny, slibují tvůrci bratři Matt a Ross Dufferovi a myslí to tak, že tentokrát budeme příběhy jednotlivých postav sledovat odděleně. Vzhledem k tomu, že čtvrtá řada nabídne vůbec nejdelší epizody v historii série – pod hodinu se nepůjde, některé budou mít stopáž běžného celovečerního filmu a na finálový díl si vyhraďte rovnou dvě a půl hodiny času – nezbývá než doufat, že podobnost s Hrou o trůny bude čistě formální a tvůrcům jejich vypiplaný a fanoušky milovaný svět nepřerostl přes hlavu.

To vše se uvidí až po zhlédnutí. Zatím víme tolik, že se ve čtvrté řadě můžeme těšit kromě jiného na návrat do světa plného pekelných příšer, zvaného Upside Down, tedy Vzhůru nohama. V minulé sérii jsme si ho tolik neužili, teď bychom v něm měli pobýt do sytosti.

„V minulé řadě jsme se kvůli příběhu do Upside Down nepodívali, ale tentokrát v něm strávíme víc času než kdykoliv předtím. Jsme z toho opravdu nadšeni,“ pochvalují si bratři Dufferovi.

Vše nasvědčuje tomu, že Stranger Things letos nabídnou velkolepou podívanou. Děj se bude odehrávat na mnoha místech včetně gulagu na Kamčatce, kde je vězněný šerif Hooper, Kalifornie a samozřejmě i domovské Indiany.

Ústřední, stále ještě mladiství, ale pozvolna již dospívající, hrdinové budou navíc pradávnému zlu čelit odděleně. Jak víme z předchozí řady, Eleven a Byersova rodina městečko Hawkins opustili, zbytek party zůstal. Čili bude nejspíš potřeba je nějakým způsobem opět sloučit.

Pokud jde o herecké obsazení a postavy, kromě starých známých se setkáme i s několika novými. Velký potenciál slibují figury jako okouzlující ruský bachař Dmitri, ostřílený podplukovník Sullivan, který se holedbá, že ví, jak zatočit se zlem v Hawkinsu, nebo nebezpečný chovanec psychiatrické léčebny Creel. Zahraje si ho Robert Englund, představitel Freddyho Kruegera z hororové série Noční můra v Elm Street.