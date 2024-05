Psychedelika by mohla léčit deprese i projevy ADHD, povolme je, vyzývá lékař

Jsou odborníci, kteří by psychedelika – tedy látky schopné vyvolat halucinace – doporučili vyzkoušet zdravým lidem. Vy říkáte, že by mohla svět vyléčit. Věříte, že dokážou zázraky?

Dobrá psychedelická zkušenost pod dobrým vedením může být skutečně přínosem pro každého, protože mu umožní pohled na svět jinýma očima. Mohou nám dojít souvislosti, které normálně nevidíme. Psychedelika mění a rozšiřují pohled na svět, na význam naší existence, zprostředkovávají napojení se na všechno živé… Kdo projde takovou zkušeností, může se stát citlivějším ke všemu živému i k přírodě a může i změnit postoje k tomu, co je v dnešním konzumním světě podstatné, a co ne. Ale spousta lidí o něco podobného nestojí. Jsou rádi, že mají realitu pod kontrolou a že přesně vědí, kde co začíná a končí.

Pokud sbíráte lysohlávky, budete trestán stejně jako ten, kdo vyrobí tunu syntetické drogy. Nikdo se ale nezabývá regulací muchomůrky červené, přestože se dá užívat jako silné psychedelikum, které může být mnohem toxičtější než lysohlávky.