Proč se stydíme? Je to obrana, mezi lidmi se šíří jako epidemie, líčí koučka

Co je to vlastně stud?

Fenomén, který mě zajímá celý život. Občas ho vnímám u sebe, ostatně jako všichni. Profesionálně mě začal zajímat, když jsem zjistila, že i ostatní lidé trpí obavami, že v něčem „nejsou dost“. Nejsem odborník na stud, ale umím interpretovat sociologickou studii o studu, která vypovídá o tom, jak tenhle fenomén vnímáme a jak nás omezuje. V roce 2013 jsem se propojila se socioložkou Brené Brownovou ze Spojených států amerických, vysokoškolskou profesorkou, jež se studu věnuje už dvacet let. Překládá ho jako strach z toho, že nejsem v něčem dost: chytrá, zdravá, kompetentní, hezká, dobrá matka, … Každý si můžeme dosadit sami za sebe to své. Spolu s ní věřím, že musíme projít zranitelností, abychom se dostali k odvaze.

Děti často slyší: „Nestyď se!“ Ale přikázat „neemoci“ nejde, tím chování druhého nezměníme. Naopak tím jeho stud ještě prohloubíme.