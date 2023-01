Zásadní roli v prožívání emocí hraje chování matky, říká psychiatr Honzák

„Do blázince nám jednou v 11 hodin dopoledne přivezli paní, která vypadala naprosto bez problémů. Ale poslal ji k nám její obvodní doktor, protože mu řekla, že ve dvě hodiny odpoledne zemře. Měl ji tedy za blázna. Jenže já jsem tyhle věci neměl rád, a tak jsem jí nechal vyšetřit všechno, co se dalo, a udělat biochemii, EKG, rentgeny… Nic jsme neobjevili. A ona ve dvě odpoledne skutečně zemřela,“ vzpomíná MUDr. Honzák. „Nechali jsme provést pitvu, po níž mi osvícený kolega patolog řekl, že když se do toho bude hodně nutit, vyhodnotí to jako tymicko-lymfatickou smrt. To bylo tehdy takové obecné vysvětlení náhlých úmrtí, u nichž neznáme příčinu. No a neoficiálně to ten patolog charakterizoval tak, že ,duše opustila tělo‘. Zkrátka je tu daleko více věcí nepoznaných než těch poznaných.“ Intuice hraje klíčovou roli i při objevech. V jedné starší anketě mezi 83 laureáty Nobelovy ceny 72 z nich uvedlo intuici jako jeden z důležitých faktorů úspěchu. | foto: Dialog Ester Horovičová