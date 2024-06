Psycholog: Dítě by o svém pohlaví rozhodovat nemělo, je to nad jeho schopnosti

Děti dnes v některých momentech evidentně předčí své rodiče, a to nejen v oblasti moderních technologií. Jaké změny to přineslo ve výchově? „Kvůli tomu je vztah rodič–dítě občas vyrovnanější než dřív… Ale požádat dítě o radu podle mě autoritu nás dospělých neohrožuje, ba naopak,“ myslí si psycholog Jan Kulhánek, otec tří dospívajících dcer. Proč jsou rozdíly mezi generacemi stále patrnější a příkopy hlubší? Proč už mladé tolik nezajímají názory jejich prarodičů? V čem by je mohly jejich příběhy a životní moudra inspirovat i dnes? | foto: Tomáš Krist, MAFRA