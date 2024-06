Rakovina. Zákeřný zabiják, kterému se dá leckdy efektivně předejít

Před nedávnem lékaři v Česku zveřejnili nepříliš povzbudivou zprávu – rakoviny kůže neustále přibývá a v budoucnu to bude pravděpodobně ještě horší. „Pokud nezměníme chování, v roce 2040 bude melanom u mužů nejčastějším nádorem a u žen druhý po nádorech prsu,“ uvedla dermatoložka Monika Arenbergerová v rámci osvětové akce Stan proti melanomu, při které si lidé mohou nechat prohlédnout svá znaménka.

V roce 2022, z něhož jsou poslední dostupná data, lékaři nově diagnostikovali melanom u 2800 lidí a u dalších 800 kožní nádor ve stadiu před zhoubným melanomem. Každý šestý člověk přitom na tento typ rakoviny zemřel.

Nejsou to povzbudivé zprávy, přitom by tomu tak být nemuselo. Čím dřív se na rakovinu přijde, tím stoupají šance na vyléčení. A naopak. „Pokud se zhoubný melanom kůže zachytí v prvním stadiu, přežití je srovnatelné s běžnou populací. S pokročilým stadiem šance na přežití pacienta klesá,“ popsal pověřenec pro ochranu osobních údajů z Ústavu zdravotnických informací a statistiky Jan Mužík.

Jak třeba ukázal nejnovější výzkum, Česko za 20 let od vstupu do Evropské unie nedokázalo dohnat evropský průměr ve zdraví. Úmrtnost na nemoci, kterým lze předejít, je u nás o čtvrtinu vyšší než unijní průměr.

Rakovina je dnes druhou nejčastější příčinou úmrtí lidí v Evropě, ještě větší hrozbu představují nemoci srdce. V mezinárodním srovnání si Česko v počtu nových případů zhoubných nádorů nevede celkově tak špatně, stojíme na 16. až 17. místě, ale u řady onkologických diagnóz jsme na předních příčkách: 2. místo v případě rakoviny ledvin, 3. místo v počtu zhoubných novotvarů slinivky břišní, 3.–5. místo v nádorech žlučníku a žlučových cest.

Počet nově zjištěných nádorových onemocnění celosvětově stoupá. Platí to i pro Českou republiku. „S určitou nadsázkou lze říci, že tak či onak se s nádorovým onemocněním v průběhu svého života setkáme všichni bez výjimky. Nikdo z nás si nemůže o sobě dovolit říct, že se ho onkologické onemocnění netýká, nemocného zhoubným nádorem najdeme prakticky v každé širší rodině,“ uvádějí odborníci z Národního onkologického programu.

Zákeřná slinivka

Špičkový cévní a transplantační chirurg Jiří Moláček z plzeňské fakultní nemocnice na konci dubna na sociální síti X napsal alarmující tweet: „Jen abychom věděli, jaká je situace… v půlce dubna máme radikálně odoperováno téměř stejný počet nádorů slinivky jako za minulý rok. 1) hrozný nárůst, 2) jdeme v Plzni naproti diagnostice, 3) děláme výkony, které jsme v minulosti nedělali.“

Na dotazy lékařů odpověděl, že nárůst je pozvolný už řadu let, a zmínil také důležitost co nejrychlejšího vyšetření při podezření na nemoc. Na zásadní otázku, čím je nárůst daný, odpověď nemá. „Nevíme,“ přiznal.

Rakovina slinivky přitom patří k těm nejobávanějším. Děsí zákeřností – většina pacientů s diagnózou umírá, navzdory pokrokům v medicíně rakovinu slinivky přežije jen 5% nemocných. Ročně v Česku lékaři diagnostikují asi 2 400 nových případů, téměř 2 200 pacientů na nemoc umírá. Jsou to děsivá čísla. Problém je, že člověk dlouhou dobu nemá žádné potíže a ve chvíli, kdy se projeví a lékaři nádor odhalí, už je na léčbu pozdě. Nádor je agresivní, rychle se rozšíří a dostupná léčba na něj nezabírá.

Počty případů rakoviny slinivky přitom neustále rostou. Od roku 2000 stoupl tento typ nemoci o 50% a odhady hovoří o tom, že nepříznivý trend bude pokračovat. Lékaři se tomu snaží všemožně předejít, nedávno spustili preventivní program s cílem vyhledat rakovinu slinivky u rizikových pacientů včas a odesílat je na vyšetření do specializovaných pracovišť.

Mladí lidé v ohrožení

Nemusíte být zrovna vášnivý čtenář bulvárních zpráv, ale téměř jistě vás nedávno neminula informace, že dvaačtyřicetiletá princezna z Walesu Kate trpí rakovinou a podstupuje chemoterapii. Zpráva obletěla celý svět. Není to jediná mladá žena s touto nemocí.

V českém kontextu pár dnů po ní na svém instagramovém profilu foodblogerka a máma dvou malých dětí Marika Kučová alias KitchenStory uvedla, že má rakovinu prsu. Už podruhé se s rakovinou léčí zpěvačka Anna Julie Slováčková (28). Operní zpěvačka Patricia Burda Janečková (25) loni rakovině podlehla, v dubnu stejně smutnou zprávu oznámila i rodina Denisy Zajícové (36), známé ze soutěže MasterChef.

Na první pohled to může působit jako shoda náhod – tolik mladých nemocných žen, ale loni vědci na základě rozsáhlé studie přišli s tím, že opravdu dramaticky stoupá počet mladých lidí s rakovinou. Studie publikovaná v The British Medical Journal uvádí, že za posledních 30 let se počet nemocných s rakovinou ve věku 14 až 49 let zvedl o 79% a do roku 2030 jich má být ještě víc.

Vědci zkoumali data z 204 zemí a zahrnuli 29 typů rakoviny. Znepokojující je i fakt, že se zvyšuje počet úmrtí na rakovinu, od roku 1990 o 27%. Nejvíc lidí umírá na rakovinu prsu, průdušek, plic, žaludku a střev. Nejčastěji přitom umírají v Oceánii a východní Evropě, kam patří i Česko.

Asi každého při čtení zpráv o rostoucích počtech nemocných napadne, co za tím vším stojí? Jednoduchá odpověď neexistuje. Faktorů je víc. V případě mladých lidí na to studie jednoznačně neodpověděla, vědci za hlavní rizika rakoviny označili špatný jídelníček, kouření a pití alkoholu, roli hraje také nedostatek pohybu a obezita, dost možná i užívání antibiotik, zhoršený stav střevní mikroflóry i celkové znečištění životního prostředí.

Rakovina by nemusela být takovým strašákem, kdybychom poslouchali lékaře. Třeba neleželi na sluníčku, hýbali se a pili méně alkoholu.

Navzdory alarmujícím datům zároveň upozornili na to, že rakovina je primárně onemocněním vyššího věku a většina nových případů je diagnostikována u lidí starších 50 let. Právě tady, tím, jak se lidé dožívají vyššího věku, lze hledat jednu z příčin celkově rostoucích počtů nemocných s rakovinou. Věk je totiž hlavním rizikovým faktorem zhoubného bujení.

„S prodlužující se délkou lidského života paradoxně narůstá i pravděpodobnost, že nás postihne zhoubný nádor. Zjednodušeně řečeno je to tím, že víc lidí se nádoru dožije,“ vysvětlují odborníci Národního onkologického programu.

Negativně se na našem zdraví projevuje i vyšší výskyt karcinogenů, tedy látek podporujících vznik zhoubných nádorů. Na vině je znečištěné životní prostředí.

Pijeme, kouříme, přejídáme se

Vinu ale neseme i my sami svým nezodpovědným chováním. Evropské statistiky mluví o tom, že přibližně 40% nádorových onemocnění (někdy se uvádí až 60%) lze v současnosti předcházet. Jak? Prevencí a včasným záchytem a také lepším životním stylem.

Co se týká prevence, minimálně třetina české populace ji zanedbává. Česko má přitom jednu z nejbohatších nabídek screeningů hrazených ze zdravotního pojištění – programy se zaměřují na prevenci nádorů děložního hrdla, prsu, tlustého střeva, konečníku a plic, nově také běží program časného záchytu karcinomu prostaty. Cílem je nemoc vyloučit nebo ji zachytit v raném stadiu, aby byla dobře léčitelná.

Rakovina by zároveň nemusela být takovým strašákem, kdybychom poslouchali lékaře a dali na jejich rady. Ty jsou celkem banální, mnohokrát omílané, ale o to víc je ignorujeme. Na vině je především náš životní styl, který je spíš odstrašující než příkladný pro ostatní.

Platí to pro všechny typy rakoviny včetně kůže, kterou teď v letním období budeme vystavovat slunečním paprskům mnohem víc než v zimě. Někteří dokonce aktivně, navzdory tomu, že tím jdeme nemoci naproti. I proto až třetina lidí onemocní rakovinou kůže v produktivním věku do 60 let. Kdybychom se chránili, nemuselo by to tak být.

„Prevencí je nepoužívat solária, neležet na sluníčku a neopalovat se aktivně, přes poledne nechodit na sluníčko vůbec,“ vypočítává přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze Petr Arenberger.