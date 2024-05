Samota spouští nemoci. Co v těle a duši způsobuje, vysvětluje psycholog Suchý

Setkal jsem se v novinách s titulkem „samota zabíjí“ a zajímal by mě mechanismus, při němž pocit opuštěnosti škodí lidskému zdraví.

Jednoduše řečeno, když je člověk sám, je všechno náročnější. Někteří mí klienti například referují, že i když byli v nefunkčních vztazích a jejich partner jim nikdy s ničím pořádně nepomohl a nic nezařídil, po rozchodu tu stejnou situaci vnímali subjektivně mnohem hůře. Reálně se toho s odchodem partnera v tomto ohledu zase tak moc nezměnilo, ale ten pocit, že nemáte nikoho v zádech a že je to celé jen na vás – to je něco úplně jiného, prožitkově je to velký zdroj stresu.

Samota, či spíše osamělost nebo opuštěnost, není stresorem jen proto, že všechno musíme zařizovat sami, ale i proto, že se nemáme o koho opřít, nemáme s kým sdílet, s kým se poradit, ke komu se schoulit. A jak se ten stres stává chronickým, dál generuje další potíže, k nimž patří např. oslabení imunity. Začneme být náchylnější k fyzickým nemocem, infekcím a zdravotní problémy se začnou nabalovat jako sněhová koule. Existují výzkumy, jež potvrzují, že když lidé žijí sami, rychleji chřadnou, jsou náchylnější na duševní i somatické nemoci včetně kardiovaskulárních, jsou celkově nespokojenější a umírají dříve. Jsme prostě naprogramováni fungovat jako příslušníci tlupy a dlouhodobá samota nám obecně nedělá dobře