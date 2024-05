Bylo tu policejní komando i dobývání ve Škodě 120, líčí exkastelán Karlštejna

Do historie Karlštejna jste se zapsal jako nejdéle sloužící kastelán. Strávil jste tam do roku 2019, než jste odešel do důchodu, 31 let. Jak těžké bylo opustit třípokojový byt v karlštejnském purkrabském paláci?

Nic prostě netrvá věčně. Uvědomil jsem si to v roce 2016, když jsem dosáhl důchodového věku a na hradě zároveň probíhaly velké oslavy 700. výročí narození Karla IV. Byl to frmol a novináři byli na Karlštejně od 6. května do půlky června v podstatě každý den. Na závěr mého angažmá, kdy jsem přesluhoval ještě dva roky, jsme s přáteli slavili Silvestra v reprezentačních prostorách. Zpoza třetí brány jsem si přinesl kámen, a když odbyla půlnoc, symbolicky jsem si ho spustil ze srdce. Věděl jsem, kam odcházím, co mě tam čeká. A ty dva roky jsem se na to i připravoval.

Dcera bezelstně řekla paní učitelce, že tatínek řídí průvodce a maminka hledá po Čechách Karla IV. A jednoho už našla. S uříznutou hlavou.