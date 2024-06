Češi si dnes náboženství vytvářejí sami. Hledají hlavně prožitek, líčí religionista

Když se o Češích říká, že jsou „nejméně věřící“ nebo „nejateističtější“ národ“, jak na to jako religionista, tedy vědec zabývající se studiem náboženství, reagujete?

Že to je úplná hloupost. Češi kupodivu nejsou na posledním místě v Evropě, ani co se týče návštěv kostelů. Nejsme tedy úplně vysoko, ale ani na chvostu. Existují země jako Estonsko, Finsko a Dánsko, kde se do kostela chodí ještě méně. To, v čem jsou Češi skuteční a nepřekonatelní šampioni, je ale nedůvěra k církvím. A ta nedůvěra se vlastně vyjadřuje slovem ateista. Když totiž řeknete: „Jsem ateista!“, tak to v naprosté většině případů znamená: „Nechci mít s církví nic společného.“ A zatímco v zemích, které jsem zmínil, je docela běžné, že lidé do kostela nechodí, ale církve si z nějakého důvodu váží, je to situace, jakou v Česku vůbec neznáme. Ten, kdo tu nechodí do kostela, nemá obvykle církev rád nebo mu je úplně lhostejná.

Kde se z náboženství stává tmel společnosti, tak to obvykle bývá až dost nebezpečné, protože se toho chytají populisté. To platí i o Putinových pravoslavných, nebo dokonce o části římskokatolické církve v Polsku.