Hledal jsem manželku v Africe, sbalit ženskou tam zabere sekundu, říká dobrodruh

Proč jste si vybral na cestování zrovna motorku?

V patnácti letech jsem četl knihu slovinského novináře a fotografa Zvone Šerugy, který jel se svou ženou na motorce kolem světa, a já jsem to chtěl zažít taky. Od té doby jsem o tom snil. Navíc se v mé rodné vesnici Žužemberk ve Slovinsku na motorkách proháněli Němci, Italové, Švýcaři a všichni měli krásný velký těžký stroje s kuframa, což mě tenkrát neskutečně fascinovalo. Už v sedmi letech jsem jezdil kolem Žužemberku na kole a místo kufru jsem si za sebe zavěsil igelitky, ve kterých jsem měl piškoty, mikinu a deštník a které se mi pořád motaly do kola. Ta cestovatelská touha ve mně prostě byla už od raných let.

A on mi řekl: „Igore, můžeš jet klidně sám, naposledy se tady zabíjelo před 14 dny, tak to budeš v bezpečí.“ Ale 14 dní mi jako úplně dlouhá doba nepřišlo, a tak jsem raději na ten konvoj počkal.