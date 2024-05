Ekzém jako časovaná bomba. Za nárůst může ovzduší i fastfoody, říká lékařka

Mazat se, mazat se, mazat se! Do této jednoduché parafráze známého výroku můžeme shrnout základní a nejdůležitější doporučení, jak pečovat o atopický ekzém, který trápí až pětinu dětí. V dospělosti se zarudlými, svědivými, někdy suchými, jindy i mokvavými ložisky bojuje deset procent populace. Jako by potíže s nemocnou kůží nestačily, bojují mnozí pacienti ještě i o „dech“. U řady pacientů trpících atopickým ekzémem se totiž v průběhu života rozvine astma. A aby toho nebylo málo, mají i významně vyšší riziko rozvoje úzkosti a depresí, vysokého tlaku, obezity nebo autoimunitních nemocí. „O kůži je nutné pravidelně pečovat za všech okolností, i když se jedná o nejmírnější formy, kdy se ložiska ekzému vyskytují například jen v loketních a podkolenních jamkách. V některých případech to může zabránit rozvoji těžších forem a ostatních onemocnění,“ apeluje MUDr. Michaela Nováková, vedoucí Ambulance pro atopický ekzém Fakultní nemocnice Bulovka v Praze. | foto: Jan Zátorský, MAFRA