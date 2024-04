Nejsem příznivcem ústních vod, prospěšné však mohou být žvýkačky, míní zubař

Je podle vás dobře, že je stomatologie – na rozdíl od jiných specializovaných lékařských oborů – dominantně v soukromé sféře?

Já si myslím, že to dobře je, a vždy jsem za to bojoval. Ono samozřejmě došlo ke změnám modelu, jak soukromé ordinace fungují. Na začátku každý zubní lékař pracoval sám na sebe a postupem doby se ordinace začaly sdružovat a začaly vytvářet společná zubní zařízení. Bohužel pak do praxí začal vstupovat velký byznys. Nemyslím si, že je to úplně v pořádku. Pokud se do lékařských oborů pustí jen byznys, který se neohlíží na etiku a kontrolu odbornosti, ale jede jen po výkonu a po penězích, pak je to jednoznačně v neprospěch péče o pacienty.

Dětská péče zubní lékaře moc neláká, protože není ze strany zdravotních pojišťoven stále adekvátně hrazena. Zubní lékaři mají často také dojem, že v dětské stomatologii nemohou naplnit své osobní odborné ambice.