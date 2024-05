Raději bílé a bez teček. Kult snědé kůže je nezdravý, míní dermatoložka

S Natálií Havlíček jsme si NA KAFI povídaly o znaménkách, nutnosti pravidelných screeningů, tipech na správný nákup opalovacích přípravků i o záměrném vystavování se slunci. Termín zdravé opalování totiž neexistuje. UVA i UVB záření na kůži působí dlouhodobě a kromě akutního spálení v nás zakládá na kožní skvrny, vrásky či nádory.

MUDr. Natália Havlíček je lékařkou v oboru dermatovenerologie

pochází z Komárna, je absolventkou 1. LF UK v Praze.

pracovala na Dermatovenerologické klinice 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce.

v roce 2018 zahájila i PhD. studium v oboru Farmakologie a toxikologie na téma Nežádoucí účinky biologické léčby psoriázy, v které nadále pokračuje

nyní působí v Dermatologickém centru Anděl

je vdaná a má syna

ráda plave, cestuje a hraje na klavír

Ideální a zdravá kůže by podle Natálie Havlíček měla být bez jakýchkoli pigmentových skvrn a na rozdíl od našich preferencí by měla zůstat bledá.

Kromě krátkodobých účinků slunce, jako je opálení, spálení či suchost pokožky, na nás totiž sluneční záření působí i dlouhodobě: naše pokožka ztrácí elasticitu, je vysušená, vrásčitá a objevují se na ní nechtěné kožní útvary, v nejhorším případě pak nádory.

„Čím častěji pak překročíme limit obranyschopnosti kůže, čím častěji se spálíme, tím vyšší riziko nádorů podstupujeme,“ varovala v podcastu NA KAFI.

„Určitě doporučuji se mazat už na jaře. V létě na dovolené pak od poledne do 15:00 nechodit na přímé slunce, používat ochranu hlavy, protože někdo si spálí i pěšinku, mazat se každé dvě hodiny a určitě nezapomínat ani na šíji či krk. Pleť je potřeba také velmi dobře hydratovat a po každém dni na slunci používat i gely či mléka s panthenolem, který pokožku zklidní,“ připomněla nutné preventivní rituály před letní sezonou dermatoložka.

Solária, kterými mnohé ženy rády argumentují, rozhodně žádnou prevencí nejsou. Opalování v nich je naopak velmi nebezpečné. „Solária nevydávají tolik UVB záření, které způsobuje spálení kůže, takže žena to tolik nepociťuje, ale jsou tu dlouhodobé účinky, jako je stárnutí pleti a také působení paprsků UVA, které zvyšují riziko kožních nádorů,“ upozornila.

Chodíte do solária? celkem hlasů: 57 Ano, pravidelně. Líbí se mi opálená kůže. 2 %(1 hlas) Ano, ale jen před výjimečnými událostmi a před dovolenou. 2 %(1 hlas) Ne, protože na to nemám peníze. 9 %(5 hlasů) Ne, protože to není zdravé. 88 %(50 hlasů)

Hezká ohraničená hnědá tečka

V podcastu NA KAFI jsme také rozebraly pihy, pigmentové skvrny a znaménka. „Zdravé znaménko by mělo mít v průměru do šesti milimetrů, jeho barva by měla být jednotná: buď světle, nebo tmavě hnědá. A mělo by být symetrické, kulovité nebo oválné, a ostře ohraničené,“ informovala dermatoložka s tím, že je důležité především pozorovat, zda se znaménko nemění v čase.

Znamením, že se něco děje a že by měl kůži vidět dermatolog, je třeba to, že znaménko svědí, mění se, zvětšuje nebo i krvácí.

Ženský svět do uší Podcasty NA KAFI najdete na iDNES.cz, ale i na platformách, jako je Spotify, Apple nebo Google. Ať se vám dobře poslouchá...

Teď na jaře je ideální doba na to nechat si zkontrolovat znaménka před letní sezonou. Naše kůže je totiž po zimě zklidněná a ještě není exponovaná intenzivním letním slunečním zářením.

„Ale to neznamená, že byste neměli znaménka kontrolovat i v jinou roční dobu. Doporučuji chodit na kontrolu i měsíc až měsíc a půl po letní dovolené. Tak dlouhá doba je tam proto, aby se mohla stabilizovat kůže,“ dodala lékařka.

Zároveň ale upozornila, že čekací doba na kontrolu znamének je dlouhá, zvláště u dobrých pracovišť. Na kontrolu k dermatologovi je rozhodně dobré vzít i děti, které na kůži nějaké tečky mají, bez ohledu na jejich věk. Pravidelnost je důležitá, protože dermatologové mohou sledovat změny na kůži. Pak stačí chodit na kontrolu znamének jedenkrát za rok.