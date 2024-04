Záhady špatného trávení. Kdy už potíže signalizují nádor, vysvětluje lékař

Podle statistik má až 20 % světové populace onemocnění trávicího traktu, takže už jde o civilizační nemoc. Co je nejčastější příčinou?

Těch 20 % je docela velké číslo, ale myslím, že ještě bude růst. Podíváme-li se na rizikové faktory většiny onemocnění trávicího traktu, je to v první řadě obezita. To je obrovský problém dnešní doby. Souvisí jak s dyspeptickými obtížemi (poruchy trávení, pozn. red.), tak i s výskytem nádorů a střevních zánětů. Druhým faktorem je nezdravý životní styl a kouření. To má vliv i na výskyt nádorů žaludku, slinivky břišní či tlustého střeva. A alkohol, ten často stojí za onemocněním slinivky.

Genetika hraje velkou roli. S tím souvisí i teorie, proč jsou nádory tlustého střeva a konečníku tak časté u nás, na Slovensku a v Maďarsku.