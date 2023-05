Falešná Selena Gomezová vytvořená umělou inteligencí je nej fotkou z Met Gala

Twitter přidal k trendujícímu příspěvku upozornění, že zpěvačka a herečka Selena Gomezová na akci letos nebyla. Přesto si obrázek prohlédlo přes 24 milionů lidí a lajk mu daly dokonce statisíce uživatelů, což naznačuje hlubší problémy související s umělou inteligencí, jako jsou potíže s rozpoznáváním vygenerovaného obsahu i jeho popularita navzdory kontroverznímu původu.

Není to poprvé, co se lidé nechali napálit obrázkem vytvořeným umělou inteligencí. V březnu se na internetu šířil falešný snímek papeže Františka v obřím péřovém kabátě nebo dramatické fotografie zachycují zatčení amerického exprezidenta Donalda Trumpa. Ani jedna z těchto věcí se ve skutečnosti neudála, ale obě se na sociálních sítích staly virálními.

Před několika dny vyšlo najevo, že lidskoprávní organizace Amnesty International (AI) využívala pro svou propagaci snímky vygenerované umělou inteligencí. Falešné fotografie připomínaly protesty, které před dvěma lety zmítaly Kolumbií. Organizace některé z nich po kritice smazala s vysvětlením, že jen chtěla chránit skutečné protestující. Podle kritiků však podkopala důvěru ve vlastní činnost.

SELENA GOMEZ DID A SURPRISE APPEARANCE AT THE #MetGala WTF pic.twitter.com/qnGxuUKsRK