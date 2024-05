Policie veze z Ukrajiny šest Čechů zadržených v případu falešných bankéřů

„Ukrajina osoby do Česka vydala z takzvané extradiční vazby. V následujících dnech s nimi povedeme úkony trestního řízení,“ řekla mluvčí. Do Hradce Králové by eskorta s podezřelými měla dorazit dnes (v pátek). Čas příjezdu eskorty mluvčí neuvedla.

Policie již dříve sdělila, že zadržené v Česku čeká obvinění z účasti na organizované zločinecké skupině, z podvodu a z neoprávněného přístupu k počítačovému systému a nosiči informací.

V případu již česká policie obvinila 17 lidí, z toho tři vzal soud do vazby. V případě odsouzení jim hrozí až deset let vězení. Ukrajinská policie při akci koordinované s českou policií zadržela 17 Ukrajinců. Podvody podle ukrajinské policie organizoval čtyřicetiletý Ukrajinec.

Call centrum sídlilo v Oděse. Volajícími byli Češi, jejich nábor v Česku obstarávala padesátiletá Češka. Telefonující se vydávali za pracovníky České národní banky. Poškozeným tvrdili, že mají napadený účet a je třeba úspory převést na takzvaný záchranný účet.

V některých případech přiměli poškozené k nainstalování programu pro vzdálenou správu, čímž získali neomezený přístup k jejich internetovému bankovnictví. Podvedení přicházeli nejen o své úspory, ale i o peníze z úvěrů, o které si jakoby sami zažádali. Peníze z účtů poškozených obvinění většinou převáděli na účty zejména Ukrajinců žijících v ČR, kteří obratem peníze z bankomatů vybírali a předávali dalším lidem.

Skupina podle policie od října 2022 do října 2023 spáchala přes 150 podvodů se škodou téměř 30 milionů korun. Z toho je přes 22 milionů korun škoda dokonaná, zbytek je škoda ve stadiu pokusu nebo přípravy. Policie předpokládá, že obviněným ještě prokáže stovky podvodů.

24. dubna 2024