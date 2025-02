Papež František

V letech 1973 až 1979 byl provinciálem jezuitského řádu pro Argentinu, od roku 1980 do roku 1986 působil jako rektor jezuitské fakulty filozofie a teologie v San Miguel.

Jorge Mario Bergoglio se narodil v Buenos Aires italským imigrantům a v Argentině strávil celý život. Vystudoval chemicko-průmyslovou střední školu a ve svých jednadvaceti letech nastoupil do jezuitského řádu neboli Tovaryšstva Ježíšova.

Související články

