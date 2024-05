Papež bojuje proti „demografické zimě“. Mějte děti, vyzval Italy

„Počet narozených dětí je prvním ukazatelem naděje národa,“ řekl papež. „Bez dětí a mladých lidí ztrácí země touhu po budoucnosti,“ dodal.

Jde o další z Františkových výzev zhruba šedesátimilionové Itálii, a také Evropě, aby zvrátila to, co papež označuje za demografickou zimu, jíž čelí mnoho průmyslových zemí. Italská porodnost, která už patří mezi nejnižší na světě, vytrvale klesá už zhruba 15 let a v loňském roce dosáhla rekordně nízkého počtu 379 tisíc narozených dětí.

Pravicová vláda premiérky Giorgii Meloniové, která má silnou podporu Vatikánu, zahájila kampaň, jejímž cílem je do roku 2033 dosáhnout nejméně 500 tisíc porodů ročně. To je podle demografů nezbytné, aby se italská ekonomika nezhroutila pod tíhou stárnoucí populace.

František vyzval k dlouhodobé politické strategii a politice, které by páry povzbudily k tomu, aby měly děti. To zahrnuje ukončení nejistých pracovních smluv a překážek při koupi domů a také zavedení životaschopných alternativ, aby ženy nemusely volit mezi mateřstvím a kariérou.

„Problémem našeho světa není to, že se rodí děti: je to sobectví, konzumerismus a individualismus, které činí lidi přesycenými, osamělými a nešťastnými,“ dodal papež František.