V Itálii se narodilo nejméně dětí od první světové války. Na vině je pandemie

Podle demografů lze úbytek porodů vysvětlovat zejména negativními dopady pandemie, pokles porodnosti ale statistici pozorují už od roku 2008. Od té doby se počet narozených dětí v Itálii snížil téměř o třetinu.

Vyšší úmrtnost vyvolaná šířením nákazy a nižší porodnost způsobily, že letos počet obyvatel jihoevropské země klesl pod 60 milionů. Na každou občanku Itálie nyní připadá 1,17 dítěte. Průměrný věk matek, který přivádějí na svět své první dítě, je 32,4 roku.

Istat také tradičně zveřejnil seznam nejoblíbenějších jmen, která rodiče dali loni narozeným dětem. Mezi dívčími jmény vede Sofia, oblíbená ale zůstávají i jména Giulia a Aurora. U chlapců vede Leonardo, který předběhl Franceska.

Prodloužení nouzového stavu

Stejně jako ostatní země se i Apeninský poloostrov nadále potýká s covidem. Italská vláda schválila prodloužení nouzového stavu do 31. března. Opatření musí schválit ještě parlament, kde má ale kabinet premiéra Maria Draghiho pohodlnou většinu. Od čtvrtka se výrazně zpřísnila pravidla pro příjezdy ze zemí Evropské unie.

Lidé bez očkování proti covidu musí nastoupit pětidenní karanténu, ostatní se musí při příjezdu do Itálie prokázat negativním PCR nebo antigenním testem, informují italská média. Zpřísněná pravidla pro cestovaní budou platit do 31. ledna. V zemi je částečně otevřených přes šest desítek lyžařských středisek, ve vnitřních prostorech a na lanovkách je nutné nosit roušky.

Pokud opatření schválí parlament, nouzový stav bude v Itálii trvat více než dva roky. Poprvé začal platit loni 31. ledna a stávající stav nouze platí do konce roku. Vláda bude muset vydat zcela nový dekret, protože jeden stav nouze lze prodlužovat maximálně 24 měsíců.

Prodloužení umožní pokračování některých opatření, jako je povinnost se prokazovat covidovým certifikátem při vstupu na pracoviště. V případě, že by se epidemická situace zhoršila a některá území by byla zařazena do nejvyššího stupně opatření, nouzový stav umožňuje omezovat svobodu pohybu. Italská vláda naopak neobnovila povinnost nosit roušky i ve vnějších prostorech na veřejnosti.

Opatření musí projednat a schválit parlament. Proti prodloužení se již vyjádřila šéfka krajně pravicové strany Bratři Itálie Giorgia Meloniová. „Když trvá (nouzový stav) dva roky, tak to představuje logický i jazykový nesmysl,“ uvedla Meloniová. Vláda ale má v parlamentu pohodlnou většinu.

Výskyt koronavirové infekce v posledních týdnech v zemi mírně roste, ve srovnání s některými jinými státy EU ale není situace tak vážná. Od začátku epidemie se v Itálii, kde žije 59 milionů lidí, prokázalo 5,26 milionu případů koronavirové infekce a zhruba 135 tisíc nakažených zemřelo.