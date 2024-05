Nova zkouší předvolební vysílání, výsledky divákům odprezentuje i z Litomyšle

„Zhruba čtyři týdny před volbami přecházíme do zvláštního režimu předvolebního vysílání, kdy všichni reportéři a zaměstnanci zpravodajství podepisují volební kodex, jsou znovu informováni, jak postupovat, abychom byli, co nejvíce objektivní a vyvážení,“ uvedl ředitel zpravodajství televize Nova Kamil Houska.

Na zajištění objektivity předvolebního vysílání má Nova přesně stanovený systém. „Dopředu jsme informovali politiky, podle jakého klíče je budeme zvát, jsem v tomto maximálně transparentní,“ poznamenal Houska.

Televize chce podle něho všem stranám, které mají podle průzkumu veřejného mínění reálnou šanci usednout v příštím europarlamentu, dát stejný prostor v debatách. „Vedle toho nechceme ten systém úplně zabetonovat, protože jsou tu i malé strany, které mohou překvapit, ty sice nezveme do debat, ale dáváme jim prostor průběžně ve zpravodajství,“ doplnil.

Předvolební vysílání na Nově se dá rozdělit na tři části. Jsou to reportáže v Televizních novinách o Evropské unii, debaty politiků a samotná prezentace výsledků.

„V pondělí ráno budeme mít tříhodinový kontinuální pořad, ve kterém představíme výsledky, budou je komentovat předsedové jednotlivých stran a budeme mít i spoustu dalších zajímavostí,“ slíbil Houska.

Připomněl, že každé volby jsou specifické a na speciálním vysílání, které se chystá nejméně půl roku, někdy i rok dopředu, se podílejí desítky lidí, kromě moderátorů to jsou například kameramani, technici či grafici. „V televizi jsou každé volby poměrně náročný a velký proces,“ upozornil.

„Pro řadu lidí nejsou Evropa a evropské volby snadno uchopitelné a pro nás to znamená, že musíme vymyslet atraktivní formu a vysvětlovat divákům, někdy až polopaticky, proč i tyto volby jsou důležité. Většina lidí má za důležité pouze parlamentní volby nebo volby prezidenta, ale my se jim snažíme vysvětlit, že ty evropské volby jsou rok od roku důležitější, protože Evropa řadu věcí řídí a zařizuje za nás,“ upozornil Houska a věří, že diváci na Nově najdou slušný volební servis.

Vysílat se bude i z Litomyšle

K předvolebnímu vysílání Novy už tradičně patří moderátorka Bára Divišová.

„V rámci volebního vysílání budu mít, tak jak jsou diváci u mě zvyklí, externí stanoviště. Tentokrát jsme zvolili symbolicky Litomyšl. Je to takový symbol, před 30 lety tam Václav Havel uspořádal setkání sedmi prezidentů,“ připomněla moderátorka.

Konkrétně bude prostřednictvím 3D grafiky diváky seznamovat s výsledky voleb z tamního zámku. „Výsledky budeme poprvé prezentovat ve Střepinách, jejichž vysílací čas je okolo 23. hodiny a pak následující den ráno,“ upřesnila.

Na moderování se těší, protože v exteriéru je trošku větší adrenalin a doufá, že třeba nebude pršet a nebude muset odprezentovat volební výsledky s deštníkem.

V Bruselu je znát předvolební atmosféra

Z Bruselu se kvůli volebnímu vysílání na čas vrátila i zpravodajka Novy Háta Sassmannová. „V Praze budu skoro měsíc a půl kvůli volbám, čekají mě debaty. Rovněž zpracovávám do Televizních novin i reportáže ohledně výzev Evropské unie v příštím volebním období a čeká mě i moderování Víkendové Snídaně s výsledky voleb,“ prozradila.

Zpravodajství z Bruselu přináší už téměř dva roky. „Byla to obrovská změna, byl to vlastně úplně nový začátek oproti práci v Praze. Na Bruselu je nejlepší to, že prostředí je novinářům otevřené. Nesetkala jsem se za celé ty dva roky, že by mě někdo odmítl, neměla jsem pocit, že bych někoho obtěžovala s tím, že něco chci. To považuji za úplně největší benefit,“ popsala.

Doplnila, že předvolební atmosféra je v europarlamentu znát už dlouho. „Tak od loňského podzimu bylo znát, že půlka lidí je už jednou nohou, a určitě hlavou, v kampani,“ popsala.

Dodala, že i na plenární zasedání jezdilo mnohem méně politiků a také to bylo znát na množství legislativ, které bylo potřeba do konce toho volebního období schválit. „Už tak zhruba od počátku letošního roku to bylo opravdu našlapané a všichni dělali všechno proto, aby to stihli a vlastně neměli dost času,“ doplnila.