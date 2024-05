TELEVIZIONÁŘ: Píseň, či žena? Dvě pozastrčené soutěže pro jeden večer

Ostatně proti nablýskané slavičí estrádě uváděné na Nově jsou dnešní premiérové pořady tak trochu pozastrčené, Eurovision Song Contest se totiž vysílá na stanici ČT2 a Miss Czech Republic na kanále Nova Fun.

První z nich, finále 68. ročníku klání o nejlepší evropskou písničku roku, se letos koná v Malmö Areně ve Švédsku. Podle plánu potrvá – přinejmenším – do jedné hodiny v noci.

Přímý přenos letošní Eurovize budou moderovat herečka Malin Akermanová, která se prosadila také v několika hollywoodských produkcích, a Petra Mede ze seriálu Patchworková rodina, jež se na takzvaném Eurosongu, vysílaném tehdy rovněž z Malmö, objevila již před jedenácti lety.

Zpravidla se na eurovizní klání dívá celosvětově až dvě stě milionů lidí, ovšem v Česku jich bývá jen mezi jedním a dvěma sty tisíci.

Co se týče finále 15. ročníku soutěže krásy Miss Czech Republic, to se tváří skromněji: vejde se totiž do dvou hodin.

Galavečerem provedou čistě domácí tváře, moderátor Ondřej Novotný a minulá nositelka korunky Natálie Kočendová, ovšem vítězce zase kyne postup na Miss World. Je to více, nebo méně než výhra v Eurovizi?

Z pohledu peoplemetrů to vyjde nejspíše nastejno, protože televizní soboty u nás zpravidla vyhrává úplně jiná soutěž, totiž vědomostní Superlov, kterému zkoušejí konkurovat Zázraky přírody. V obou si člověk alespoň ověří vlastní znalosti, aniž musí poslouchat otřepané poučky o potřebě světového míru.