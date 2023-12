Papež František se připravuje na smrt. Vybral si hrob na nezvyklém místě

Papež, který v neděli slaví 87. narozeniny, uvedl, že s papežským ceremoniářem pracuje na zjednodušení velice podrobných obřadních pravidel, která byla uplatněna u pohřbů jeho předchůdců. Řekl také, že chce být pohřben v římské bazilice Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore), která má exteritoriální status a patří Vatikánu. Papež se sem pravidelně chodívá modlit.

„Je to moje velká oddanost,“ řekl František a dodal, že už se rozhodl, že chce být pohřben poblíž baziliky. „Místo je již připraveno,“ řekl novinářům.

Bazilika svatého Petra (basilica di San Pietro in Vaticano) ve Vatikánu (3. dubna 2016) Bazilika Panny Marie Sněžné (Santa Maria Maggiore) v Římě (4. března 2022)

Navzdory řadě zdravotních obav podle svých slov nikdy neuvažoval o rezignaci. Naopak. V příštím roce uskuteční tři zahraniční cesty, a to do Polynésie, Belgie a také poprvé od svého zvolení v roce 2013 do rodné Argentiny.

„Je pravda, že všechny cesty nyní důkladně promýšlím,“ řekl František. „Pokud jsou destinace blízko, dají se cesty uskutečnit vždy. Pokud jsou destinace vzdálenější, důkladně je zvažuji. Existují limity,“ dodal v pořadí již 266. papež katolické církve.

Rezignace jeho předchůdce Benedikta XVI. však podle něj byla správná a i on sám by svůj pontifikát ukončil, pokud by mu to Bůh naznačil. V tomto případě by pak chtěl žít mimo Vatikán někde v Římě.

Papež také doplnil, že se cítí v dobré kondici. Narážel tak na nedávno prodělaný zápal plic. Už v dubnu byl hospitalizován v římské nemocnici Gemelli se zánětem průdušek.

V kryptě pod Svatopetrskou bazilikou ve Vatikánu jsou papeži pohřbíváni již více než sto let. Naposledy ve Vatikánu pohřbili emeritního papeže Benedikta XVI., který byl v letech 2005 až 2013 hlavou katolické církve a loni 31. prosince ve věku 95 let zemřel.