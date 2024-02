Léta kreslí po zdech „superpapeže“, teď se od Vatikánu dočkal uznání

Maupal, vlastním jménem Mauro Pallotta, na čtvrteční tiskové konferenci vysvětlil, že letošní poselství se bude soustředit na vnitřní proměnu věřících, kteří se touží zbavit beznaděje a hledají vnitřní svobodu. „Reprezentovat křesťanské hodnoty prostřednictvím umění bylo vždy jedním z největších cílů malířství a sochařství,“ řekl novinářům. „Snažil jsem se syntetizovat hluboké myšlenky vyjádřené Svatým otcem prostřednictvím obrazového jazyka v jednoduchém, snadno čitelném stylu,“ dodal podle agentury AP.

Během tiskové konference seděl na čestném místě hned vedle Františkových nejbližších poradců včetně kardinála Michaela Czerného, kanadského kněze s československými kořeny. Pallotta rovněž skromně přiznal, že jeho cílem nikdy nebylo oficiální uznání Vatikánu. „Jsem ale hrdý a poctěný, že mě požádali o umělecké ztvárnění Františkova poselství,“ vysvětlil.

První plakát představil přímo na tiskové konferenci. Zobrazuje papeže Františka, který kráčí pouští plnou hřebů. Tlačí před sebou kolečko, ve kterém převáží pytel s nápisem víra. „Pouští nás Bůh vede ke svobodě,“ zní text poselství.

Rodák z Říma Mauro Pallotta si získal pozornost po Františkově zvolení v roce 2013, připomíná ABC News. Tehdy poprvé vytvořil graffiti na zeď ve čtvrti Borgo Pio nedaleko Vatikánu. Na něm papeže vyobrazil jako neohroženého superhrdinu s kápí. V roce svíral černý vak s nápisem „hodnoty“. První verzi policie odstranila, Pallotta se však nevzdal a krátce na to přišel s dalšími díly.

Setkání s papežem

Na jednom z nich je papež František zachycen na žebříku, jak hraje piškvorky. Místo nul používá symbol míru a zpoza rohu na něj dohlíží členové švýcarské gardy. Na dalším Svatý otec visí v popruzích a místo mytí oken se snaží zbavit oblohu znečistění.

Postupem času se Pallota dočkal neformálního uznání od vatikánských špiček. V roce 2022 se s ním osobně setkal papež a téhož roku začal umělec spolupracovat s vatikánskými novinami L’Osservatore Romano. Kardinálům a vatikánským úředníků se zalíbil jeho decentní přístup a upozorňování na závažná společenská témata.

Sám Pallota se nikdy nepovažoval za rebelujícího umělce. Rovněž ho nelákala anonymita, pod kterou se mnoho let schovává nejslavnější streetartový umělec Banksy. „Když něco dělám na ulici, uznávám, že je to určitá invaze do veřejného prostoru. Ulice totiž patří všem. Chtěl jsem, aby všichni znali moje jméno. Aniž bych stál o velkou pozornost, podívejte se, kam jsem se až dostal“ dodal na závěr tiskové konference.