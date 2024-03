Ukrajina by měla mít odvahu vyvěsit bílou vlajku, usoudil papež František

Papež dostal v rozhovoru dotaz, jak se staví k debatě o tom, zda by se Ukrajina měla vzdát, protože není schopna vypudit ruské síly, a těmi, kteří tvrdí, že by to legitimizovalo počínání silnějšího. Tazatel v rozhovoru použil termín „bílá vlajka“.

„To je jedna interpretace, to je pravda,“ řekl František podle přepisu rozhovoru a jeho částečného záznamu, které má Reuters k dispozici. „Ale domnívám se, že nejsilnější je ten, kdo zhodnotí situaci, pomyslí na lidi a má odvahu k bílé vlajce a jedná,“ řekl papež a dodal, že jednání by se měla konat s pomocí světových mocností. Na dotaz, zda je připraven jednání zprostředkovat, odpověděl: „Jsem tu.“

„Slovo jednat je odvážné slovo. Když vidíte, že jste poražen, že věci se nevyvíjí dobře, musíte mít odvahu k jednání,“ dodal František.

Podle Reuters je to patrně poprvé, co papež použil pojmy jako „bílá vlajka“ nebo „poražen“ v debatě o válce na Ukrajině, ačkoli už v minulosti hovořil o potřebě jednání.

František rozhovor poskytl už minulý měsíc a Reuters ho dostal k dispozici v sobotu.

V pátek turecký prezident Recep Tayyip Erdogan po jednání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským řekl, že Turecko je ochotné uspořádat mírový summit za účasti Ruska. Zelenskyj řekl, že nejdříve je nutné vypracovat mírový plán a až pak začít jednání s Moskvou. Zdůraznil přitom, že se nehodlá vzdát jakéhokoli území.

Zelenskyj má vlastní mírový plán, který předpokládá odchod ruských vojáků z celé Ukrajiny a obnovu jejích státních hranic. Kreml mírová jednání za podmínek požadovaných Kyjevem vylučuje.