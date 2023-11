Biskup přiznal, že mezi faráři jsou gayové. Je chyba, že to tabuizujeme, míní

Plzeňský biskup například letos v únoru umožnil ve své diecézi pro rozvedené a následně znovu sezdané eucharistii, tedy večeři Páně. S tím však nesouhlasil kardinál Dominik Duka, který písemně požádal, aby spor vyřešil přímo papež František.

Ten následně dal za pravdu Tomáši Holubovi a potvrdil, že přestože Česká biskupská konference zastává jiný názor, může plzeňská diecéze jednat v této věci zcela nezávisle.

Liberálové a konzervativci?

Plzeňský biskup je rád, že se celá nepříjemná záležitost vyřešila a on může s touto praxí v Plzni pokračovat. „A nakonec i (pan kardinál) řekl, že je rád, že se ty věci vyjasnily, já jsem rád s ním. Názory na to jsou sice rozdílné, ale odpověď, kterou zveřejnila Kongregace pro nauku víry, to vyjasnila a v mnohém mi pomohla.“

Holub byl v minulosti považován za možného nástupce Dominika Duky na postu pražského arcibiskupa. Tím se ale nakonec stal Jan Graubner. Z církve v minulosti zaznívaly názory, že šlo o spor katolických liberálů s tradicionalisty a Graubnerovým jmenováním byl vliv liberálů omezen.

Holub sám odmítá současnou diskusi uvnitř katolické církve hodnotit jako souboj liberálního a konzervativního křídla. Ale přestože byl v Rozstřelu ve svých vyjádřeních opatrný, bylo zřejmé, že v mnoha hodnotových tématech se s katolickými tradicionalisty v čele s kardinálem Dominikem Dukou rozchází.

V rozhovoru však zásadně odmítl, že by měl spor s Dominikem Dukou o rozvedené páry osobní rovinu. „Naposledy jsme se viděli na začátku oslav svatého Wolfganga v Regensburgu. A ta setkání jsou vždy přátelská, i když víme, že na některé věci možná nemáme úplně stejné názory.“

Několikrát v rozhovoru ocenil současného papeže Františka, ale odmítl, že by měla být hlava katolické církve považována za liberála, jak občas zaznívá ve veřejném prostoru. „Dokonce jsem teď v jeho posledním rozhovoru slyšel, že se zásadně vymezil vůči tomu, že by měl být považován za liberála. On, stejně jako já, říká, že „je člověkem, který naslouchá tomu, co Hospodin říká právě dnes.“

Celibát není nutností

A právě z tohoto naslouchání, „co Hospodin říká právě dnes“, mohou vznikat uvnitř české katolické církve rozpory. „Víte, dnešní situace je taková, že hledáme různé rychlostní stupně. A já jsem možná z armády zvyklý na vyšší rychlostní stupeň.“

Holub si například umí reálně představit, že by faráři nemuseli žít v celibátu a mohli by se oženit. „Například v situaci, kdy existuje misijní prostředí, které je třeba vlastní naší plzeňské diecézi, tak jsem přesvědčený, že buď mohou duchovní žít v komunitách, nebo mohou mít rodiny.“

Podle něj se teď církev nachází v situaci, jak správně interpretovat Evangelium. „Tam je u celibátu řečeno, že jsou lidé, kteří se pro boží království zřeknou manželství. Ale základní otázka je, zda to musí být povinně spojeno s kněžstvím.“

„Už dnes máme v katolické církvi části, kde to tak není, například v řeckokatolické církvi. Takže tím pádem jde o věc, která je mnohem více disciplinární, která vznikla někdy na začátku středověku. Takže proto se o ní teď může mnohem intenzivněji a otevřeně jednat,“ konstatuje biskup.

Žehnání homosexuálům

Dalším aktuálním tématem v církvi je také to, zda by mohli katoličtí duchovní dostat svolení, aby žehnali homosexuálním párům. „Papež František k tomu vydal zajímavý rozklad, ve kterém mluví o rozdílu, který je třeba zdůrazňovat mezi manželstvím a lidmi, kteří žijí v homosexuálních vztazích.“

„Nicméně ve druhé části rozkladu říká, že když nás někdo požádá o požehnání, ať už je to jednotlivec, nebo skupina, tak ho máme doprovázet a požehnání mu určitě neodepřít,“ míní biskup.

„A tady se otevírá cesta, která je velmi podobná cestě spojené s rozvedenými a znovu sezdanými,“ vysvětluje Tomáš Holub. „A tou cestou je individuální doprovázení lidí k pochopením života, k povzbuzování, aby styl života, který mají, žili v důvěře v Boha a potom eventuálně i s požehnáním.“

A požehnal už on osobně nějakému homosexuálnímu páru? „Tohle bych chtěl nechat v soukromé sféře, protože to také v soukromé sféře bylo.“

Požehnání homosexuálním párům ale pro něj neznamená to, že by chtěl prosazovat manželství pro všechny. „Jsem přesvědčený, že je dobré mít dva různé názvy: tedy pro manželství a pro vztah, který bude mezi lidmi stejného pohlaví, protože tam jsou určité rozdílnosti. Například z jednoho vztahu může vzniknout život přirozenou formou a z druhého nikoliv.“

Homosexuál farářem

„Vezměte si orchidej a růži. Jsou to dvě nádherné květiny. Někdo má možná raději růži, někdo zase orchidej. Ale nemůžeme jim dát stejný název. Proto jsem pro dva různé názvy,“ říká biskup.

Tomáš Holub pak nebývale otevřeně hovořil o tom, jak velkým problémem je fakt, že mezi katolickými duchovními je také řada homosexuálů. „To je věc, která je velikánským tématem. Je to něco, co není řečeno otevřeně, a tím pádem se s tím nedá otevřeně pracovat. A to si myslím, že je problém. Je tedy velká otázka, nakolik zvát homosexuální muže v současné situaci ke kněžství.“

Připouští, že mezi katolickými kněžími homosexuálové jsou. „Ano, ale říkám, že to je situace, která je složitá a je složitá proto, že během zrání těchto kněží jejich sexuální orientace nebyla tématem. A to si myslím, že je problém. Protože sexualita musí být vždy nějak integrována do osobnosti člověka.“

„A protože to je něco, o čem se z principu nemluví, tak si myslím, že to vytváří nějaké problémy,“ navazuje biskup. A mělo by tedy být podle něj toto téma v církvi odtabuizované? „Určitě ano. Ale existují různé názory na to, nakolik v té současné situaci kandidáty na kněze, kteří se přihlásí k homosexuální orientaci, zvát ke kněžské cestě. To je otázka.“

Na farářky je čas

Zatímco v těchto kulturně společenských tématech byl v Rozstřelu Holub přístupný změnám, v další palčivé otázce má spíše tradicionalistický přístup, a to v otázce ženského kněžství.

„Na synodě v Římě se diskutuje otázka diakonátu žen, to znamená toho nejnižšího stupně kněžství. A víte, já jsem v tomto směru trochu skeptik. Jsem přesvědčený, že tak, jak se tato služba vyvinula po celá staletí, tak hodně nese charakter, teď to řeknu moderně: genderově mužského přístupu,“ myslí si biskup.

„Mám tady trochu otazníky, jestli by ženy nevstoupily příliš do mužských bot, když to tak řeknu,“ uzavírá s tím, že na rozhodnutí v této záležitosti by minimálně česká společnost potřebovala mnohem více času.

Chtěl by se někdy v budoucnu stát pražským arcibiskupem? A kdy se katolická církev dočká výraznější proměny? I na to odpovídal plzeňský biskup Tomáš Holub v Rozstřelu.