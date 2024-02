Církev tlačí na příměří, mexické drogové kartely však dál bojují o pobřeží

Tato informace ilustruje, do jaké míry vládní politika ponechala konfrontaci s kartely na občanech. Prezident navíc připustil, že to nebylo poprvé, co církevní představitelé takové rozhovory vedli, a že tak již dříve učinili v sousedním státě Michoacan i v dalších státech.

„Kněží, pastoři a členové všech církví pomáhají zemi uklidnit. Myslím, že je to důležité,“ tvrdil López Obrador den poté, co byla existence jednání odhalena. „Za církev mohu ručit. Pomáhá v Michoacánu i na jiných místech.“

López Obrador také uvedl, že by neschválil žádnou dohodu, která by znamenala udělení beztrestnosti nebo jakýchkoli výsad.

Mnoho Mexičanů ze strachu kývlo drogovým kartelům na placení ochranných poplatků. Báli se napadení či vypálení domů nebo obchodů. Církev trpěla také, jelikož někteří kněží byli členy kartelu zabiti.

Podle biskupa jednání selhalo, jelikož kartely a drogové gangy odmítly přestat bojovat o území ve státě Guerrero na pobřeží Pacifiku. Tyto boje v posledních měsících zastavily dopravu a způsobily desítky úmrtí.

„Požádali o příměří, ale měli podmínky, které nebyly přijatelné pro žádného z účastníků,“ řekl González Hernández. Na otázku o jaké podmínky se jednalo odpověděl biskup jednoslovněl: „Území.“

Prodávají drogy, vymáhají výpalné

V Mexiku se drogové kartely a gangy nesoustředí pouze na prodej a pašování drog, ale také na vymáhání peněz od téměř každého podnikatele na území.

Biskup ve výslužbě Salvador Rangel, který stál v čele stejné diecéze do roku 2022, řekl, že ho o jednání informovali jeho účastníci. Přesně nespecifikoval, které kartely se jednání zúčastnily, ale ve státě Guerrero na pobřeží Tichého oceánu, kde se nachází lákavý cíl, bohaté letovisko Acapulco, bojuje o kontrolu nad různými regiony nejméně tucet takových gangů.

Rangel potvrdil, že rozhovory ztroskotaly, protože gangy nechtěly v ničem ustoupit. Jednání však obhajoval. Již dříve otevřeně hovořil o vyjednávání s vůdci gangů o mír. „Myslím, že každý pokus o dosažení míru a harmonie je platný,“ řekl.

González Hernández naznačil, že tento přístup nepřímo schválil během loňského setkání s biskupy také papež František. Mluvčí Vatikánu na dotaz ohledně biskupových výroků nereagoval. Vatikán totiž jen zřídka komentuje papežovy soukromé audience.

Papežův postoj, který popsal González Hernández, odpovídá Františkově tendenci a přesvědčení o potřebě dialogu a vyjednávání za každých okolností.

Papež František byl například často dotazován, zda by byl ochoten vyjednávat s Kremlem. Prohlásil sice, že „s ďáblem se dialog vést nemá“, ovšem zároveň trval na tom, že v reálných otázkách války a míru je právě dialog jedinou možnou cestou.