V Litoměřicích se po 15 letech změnil biskup. Jmenoval ho papež František

„Chtěl bych poděkovat za důvěru ve mě vloženou,“ uvedl dnes Přibyl, který je generálním sekretářem ČBK od roku 2016. Jako zásadní hodnoty, které chce ve funkci rozvíjet, zmínil společenství, spoluúčast a poslání.

„Rozhodně je to velké obdarování pro mě, a doufám, že i pro celou diecézi, kterou jsem si zamiloval už před 15 lety, když jsem přišel do Litoměřic jako generální vikář,“ řekl ve svém projevu.

Baxant přijal biskupské svěcení v roce 2008 ve svých 60 letech. Je tradicí, že biskup končí působení, když dovrší 75 let. Přibyl se úřadu ujme v sobotu 2. března v 11:00 v litoměřické katedrále.

„Na jeho novou cestu do diecéze, kterou zná a má ji rád, a o níž ví, že je kamenolomem i zahradou, mu přislibuji duchovní podporu modlitby a bratrské přízně. Zpráva o jeho jmenování mě potěšila a papeži Františkovi jsem vděčný, že takto rozhodl,“ reagoval Baxant na dnešní jmenování Přibyla.

Litoměřická diecéze je co do počtu věřících nejmenší v ČR. Leží zejména na území Ústeckého a Libereckého kraje, částečně zasahuje do Královéhradeckého a Středočeského kraje a okrajově také do Karlovarského kraje.

Založena byla už roku 1655, dnes se ale potýká s následky poválečného odsunu německého obyvatelstva. Ke katolické víře se zde hlásí jen zhruba 12 procent obyvatel, podle údajů církve je to asi 160 tisíc věřících.