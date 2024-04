Budějovice se samy poslaly na dno. Chyby dělají pořád stejní hráči, ví kouč

Remíza s účastníkem skupiny o titul a dobrý výkon? Na první pohled úspěšná neděle. Jenže Střelecký ostrov místo toho zalila zlost. Dynamo kvůli vlastním chybám přišlo o výhru se Slováckem. Po remíze 2:2 zakončilo základní část jako poslední tým tabulky.

V pětikolové nadstavbě s jednobodovým mankem na čtrnáctou Karvinou i patnáctý Zlín to není ještě žádná tragédie. Jenže kvůli poslední příčce budou hrát s oběma největšími soupeři na jejich hřištích a v jejich neprospěch bude hovořit i případné kritérium při rovnosti bodů. A dlužno připomenout, že Dynamo za celý rok nevyhrálo venku.

„Teď mě víc mrzí ztracená výhra než poslední místo. Ale ono je to vlastně stejné, protože kdybychom vyhráli, tak jsme dokonce čtrnáctí,“ připomněl budějovický trenér Jiří Lerch.

Dynamo srazily stejně jako před týdnem v Teplicích individuální chyby beka Martina Sladkého a brankáře Dávida Šípoše. První jmenovaný znovu špatně odhadl míč po útočném rohu a nabídl gólové sólo Kimovi. Slovenský gólman pustil za svá záda slabou střelu Ondřeje Mihálika.

„Chyby dělají stále stejní hráči. Klobouk dolů před klukama, že to zvládli otočit. Ale zase si to prohrajeme sami, i když teď máme alespoň bod. Taková zaváhání se v lize nesmí stávat. A hlavně u brankářů je to už asi pátý zápas za sebou,“ litoval Lerch.

Zkušený budějovický trenér byl hodně zachmuřený. Nadstavbu rozehraje jeho tým doma s Bohemians, a pak bude muset utnout venkovní nezdary, jinak záchranu uhraje jen těžko. „Jednou sérii musíme ukončit. Výchozí pozici máme složitou, ale hrajeme dál a neskládáme zbraně,“ zavelel.

Naopak Slovácku bod z Budějovic stačil, aby se udrželo na šestém místě v elitní skupině. „Jsme rádi, že jsme se počtvrté za sebou dostali do skupiny o titul,“ předal asistent Jan Baránek vzkaz trenéra Michala Svědíka, který kvůli problémům s kotníkem nemohl dorazit mezi novináře.