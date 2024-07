Dvoudenní pouť uzavře Velehrad. Přijet se dá autobusem, na kole i pěšky

Stěžejními body slavností jsou čtvrteční Večer lidí dobré vůle spojený s charitativním koncertem a páteční dopolední bohoslužba známá jako Národní pouť, která se koná vždy 5. července v Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

„Poutě se tu konají během celého roku, ale tato je zásadní. Pro všechny obyvatele je to velká událost, nejen pro věřící. Vnímáme to jako obrovskou devízu a hodnotu, že žijeme na takovém historickém poutním místě, lidé si zvou příbuzné a přátele a berou to jako příležitost k setkání,“ zdůraznil velehradský starosta Aleš Mergental.

Po oba dny bude Velehrad patřit nejen věřícím, ale i rodinám s dětmi a teenagerům, na něž čekají hudební vystoupení, rapeři, parkouristé, sportovní soutěže, vzdělávací semináře, výstavy a aktivity. Dny lidí dobré vůle budou letos připomínat 75 let od vydání pastýřského listu, ve kterém tehdejší biskupové kritizovali zákroky proti církvi.

Na koncertě vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan, který si pozval jako hosty například kapelu Jelen. Na Národní pouť se zase chystají desítky kněží a biskupů a tisíce věřících z celé republiky.

Kdo zamíří na slavnosti autem, může využít velké odstavné parkoviště na obchvatu sousedního Starého Města nebo u sousedních Tupes. Obě místa jsou zdarma, z obou bude na Velehrad jezdit kyvadlová doprava, která bude zájemce odvážet v půlhodinových odstupech a v exponovaných časech i častěji.

Už druhým rokem tuto dopravu zajišťuje u dopravní společnosti krajský Koordinátor veřejné dopravy (Koved). Letos nově nebudou jezdit mimořádné spoje, ale zvláštní linky s vlastním číselným označením.

Jako odstavné parkoviště slouží při cyrilometodějských slavnostech na Velehradě obchvat Starého Města. Parkování je tam zdarma. (červenec 2024)

„Díky tomu bude možné jízdní řády těchto linek najít i ve veřejném online vyhledávači IDOS. Zároveň letos mohou cestující také zaplatit jízdné prostřednictvím nové krajské aplikace Fairtiq, takže si nemusejí kupovat papírovou jízdenku u řidiče,“ upozornil mluvčí Kovedu Jan Malý.

Dny lidí dobré vůle Čtvrtek

12.00 slavnostní otevření naučné stezky

13.00 ruční přepisování Bible 14.00 soutěž ve fotbalových dovednostech

18.00 Modlitba za vlast 19.30 Večer lidí dobré vůle Pátek

10.30 Národní pouť

12.30 koncert dechové muziky

15.00 řeckokatolická svatá liturgie

Na Velehrad se pohodlně dostanou i cyklisté, a to po cyklostezce, kterou mohou využít i pěší poutníci. Pro jízdní kola je pak za bazilikou připravených 500 hlídaných míst. Ten, kdo chce strávit na slavnostech oba dny, si může postavit stan ve stanovém městečku na louce pod hřbitovem, kde je asi 200 míst. Jen je potřeba se na webových stránkách akce zaregistrovat.

Pořádek a klid v obci budou mít na starosti desítky dobrovolníků, záchranářů i policistů, a to nejen dopravní a pořádkové policie, ale také kriminalisté. „Dohlížet budou mimo jiné na bezpečnost všech účastníků, na veřejný pořádek v průběhu akce, na bezpečnost a plynulost silničního provozu a přítomnost uniformovaných policistů je samozřejmě i prevencí před případným pácháním trestné činnosti,“ upřesnil mluvčí krajské policie Petr Jaroš.

Na čtvrtek je připravena i posádka záchranářů ve složení záchranář a řidič, během páteční bohoslužby bude k dispozici navíc také lékař. „Nikdy jsme ale na této akci neměli velké množství lidí k ošetření,“ poukázala mluvčí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková.

Arcibiskup převezme pallium

Na Velehrad přijedou rovněž desítky krojovaných z celé republiky a očekává se také příjezd 120 vozíčkářů i ze zahraničí, o které se bude starat 80 dobrovolníků

„Jsou to většinou mladí lidé. Toto setkání je pro ně často mimořádnou a vůbec první příležitostí v životě, kdy se mohou dva tři dny starat o člověka s tělesným postižením,“ přiblížil Michal Umlauf ze společnosti Maltézská pomoc.

Páteční slavnostní bohoslužba bude první velkou církevní slavností pro nového olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka, který zároveň převezme tzv. pallium.

Jde o vlněný pruh s šesti černými křížky, jenž nosí arcibiskupové na ramenou jako symbol Dobrého pastýře i jako propojení s papežem. Právě od něj ho také dostávají. Nuzík jej od papeže Františka převzal před několika dny v Římě a na Velehradě přijde na řadu druhý krok.

„Při Národní cyrilometodějské pouti mi apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo vloží pallium na ramena jako symbol svěřené služby,“ doplnil Nuzík.