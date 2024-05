O 45 kilo lehčí Jessica Simpsonová pózuje v plavkách, předvedla i obří rty

Simpsonová shodila na těle, ale přibrala ve rtech. Na fotkách, kde pózuje odhalená, proto fanoušci spíš kritizují „kačeří pusu“ než aby obdivovali její štíhlé tělo.

Simpsonová na nových snímcích představila svou letní kolekci, pro níž se spojila s americkým řetězcem obchodních domů. „Nemůžeme se dočkat, až pomůžeme víc ženám cítit se co nejlíp a nejvíc sebevědomě ve svém oblečení,“ napsala Simpsonová ke své kolekci.

Sama zná dobu, kdy se necítila dobře ve své kůži. Byla o 45 kilo těžší a nenáviděla své tělo. Byl to důsledek její závislosti na alkoholu a lécích na předpis. „Pití nebylo problém. Problém jsem byla já samotná a to, jak jsem o sobě přemýšlela. Neměla jsem se ráda. Dnes už je to jinak. Postavila jsem se svým strachům a jsem konečně zase volná,“ řekla před časem zpěvačka.

Zhubnout se jí podařilo po narození třetího dítěte. Tehdy shodila 45 kilo během půl roku. Kromě dnes čtyřleté dcery Birdie má zpěvačka s manželem Ericem Johnsonem také jedenáctiletou Maxwell a desetiletého syna jménem Ace. Právě starší dcera je pro ni velkou inspirací. „Maxwellin cit pro módu je tak jedinečný. Je to nakažlivá trendsetterka a za každých okolností sebevědomá,“ říká o dceři Simpsonová.

Sama je teď prý mnohem sebevědomější než když jí bylo 25. Tvrdí, že po narození dcery zhubla přirozeně chůzí a úpravou jídelníčku. V minulosti přiznala, že si jednou k vylepšení vzhledu pomohla i uměle, výplněmi rtů. S tím ale nebyla spokojená.

„Měla jsem dermální výplně. Ale to mizí – zmizelo to asi za čtyři měsíce. Moje rty jsou zase jako dřív. Díky Bohu! Připadalo mi to umělé. Nelíbilo se mi to,“ řekla Simpsonová v roce 2006 pro časopis Glamour. V poslední době má ale rty zase o mnoho větší a fanoušci píší, že už si přestává být podobná.