Blog Kuchařka pro dceru po deseti letech končí kvůli zdravotním potížím autorky

Hlavním důvodem konce blogu Kuchařka pro dceru jsou zdravotní potíže jeho autorky Jany Florentýny Pišové. Ta už od dětství trpěla anémií a nedostatkem železa, s omezeními, které z toho plynuly, se však postupem času smířila.

Díky své nové praktické lékařce se ale před rokem po sérii vyšetření dozvěděla, že má celiakii a alergii na mléčnou bílkovinu. Přišlo se také na to, že za zhoršeným dýcháním Pišové je astma a další onemocnění plic.

„Píšu o normálním, našem, českém, obyčejném a skvělém jídle. O jídle plném pšenice, žita a ovsa, mléka, másla, tvarohu, sýrů a smetany. O tom nejlepším jídle na světě. Nemůžu psát o něčem, co neochutnám, co si v kuchyni nevypiplám a nestojím si za tím do posledního drobečku. Tahle diagnóza je pro mě proto jako invalidní důchod,“ vysvětluje Pišová ve svém článku na blogu, ve kterém se loučí s jeho čtenáři.

Poslední zveřejněný recept, kterým je Krtkův dort snadno a rychle, podle ní není náhodný. „Blog bude navždy odpočívat pod hroudou hlíny. Nová jídla a recepty budu tvořit dál, jen ještě přesně nevím, kde a jakou formou,“ říká autorka sedmi kuchařských knih.

„Ráda bych napsala návod, jak zvládnout, když se člověk setká s diagnózou celiakie. Přišla mi řada reakcí, řeší to velká spousta lidí. Často se to týká dětí, kdy se problém násobí, protože se přenese na celou rodinu. Ani já jsem o tom na začátku nic nevěděla. Myslela jsem si, že to nějak vyřeší bezlepkové náhražky pečiva, mouky či těstovin, ale to nebyla správná úvaha. Po roce už jsem si systém našla. Využila jsem snad všeho, co o vaření a surovinách vím, a můžu tak poradit, co a jak funguje,“ dodává.

Jana Florentýna Pišová (dříve Zatloukalová) pochází z Třebíče, na VŠE vystudovala statisticko-pojistné inženýrství, vyučila se kuchařkou. Má čtyři děti. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že začít se ohánět s vařečkou ji před lety donutil moment, kdy její manžel už potřetí odmítl ohřívané párky. Naučila se kvůli němu z lásky vařit, jako první „složitější“ jídlo mu připravila guláš.

„Začala jsem si dělat u každého jídla rešerše na internetu, poptávala jsem se známých kuchařů. Zapsala jsem si vždy důležité kroky a těch se držela. Nemám ráda recepty s houfem ingrediencí. Pak mě napadlo, že se tyhle pracně získané informace mohou hodit někomu dalšímu. Proč neušetřit čas dalším holkám, které jsou na tom stejně? A tak vznikla Kuchařka pro dceru,“ popsala v roce 2011.

