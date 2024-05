Čtyři čeští badmintonisté se oficiálně kvalifikovali na olympiádu do Paříže

Čtyři čeští badmintonisté se na jedné olympiádě objeví poprvé. Naposledy startovali pod pěti kruhy Petr Koukal a Kristína Gavnholt před osmi lety v Riu de Janeiro.

Pětadvacetiletý Louda si zajistil postup v předstihu. V redukovaném žebříčku skončil na 25. místě, do Paříže se kvalifikovalo 38 hráčů. Po postupu do osmifinále mistrovství Evropy v Saarbrückenu získala v dubnu víceméně jistotu také Švábíková, jež skončila celkově devětadvacátá.

Bývalí singlisté Mendrek s Králem získali potřebný počet bodů díky výkonům v posledních měsících. Vloni v říjnu se také probojovali do čtvrtfinále Arctic Open, kde si připsali 5040 bodů a překonali tím dosavadní maximum Koukala, který před čtrnácti lety obdržel za postup do semifinále Grand Prix Gold 4900 bodů.

O jejich setrvání na poslední postupové 16. příčce rozhodly v dubnu výsledky panamerického šampionátu. Sesadit je mohli ještě Brazilci Fabricio Farias a Davi Silva či Mexičané Job Castillo a Luis Montoya Navarro, ti ale potřebný výsledek neuhráli.

„Je to obrovská úleva a krásný pocit. Společně s Ondrou jsme přepsali historii. Čekání bylo trochu delší, i když už jsem věděli od 30. dubna, kdy se uzavřel poslední ranking, že jsme kvalifikovaní. Nebylo to ale oficiálně. Dneska mohu říct s klidným svědomím, že budeme na olympijských hrách. Je to milník pro český badminton, co se povedlo,“ řekl médiím Mendrek.