Musím se učit i na turnajích, líčí Menšík. Příští týden píše didaktické testy

„Tím, že jsem dlouho nehrál, jsem se na zápas těšil a byl jsem dost nahecovaný,“ líčí osmnáctiletý Menšík v rozhovoru pro iDNES.cz. „Se svou hrou jsem spokojený, myslím, že jsem předvedl velice slušný výkon.“

Menšík v utkání využil tři ze sedmi brejkbolů, ve druhé sadě dokázal odvrátit nepříznivý stav a ovládl tiebreak, který ho poslal do druhého kola.

„Už před utkáním jsem věděl, že bude náročné. Se soupeřem jsem hrál asi dva roky zpátky v hale na betonu, sice na trochu jiném povrchu, ale tenkrát byl o dost lepší než já,“ prozradil český tenista. „Vím ale, že od toho momentu uběhla nějaká doba, během které jsem se ohromně zlepšil.“

Vždyť ještě loni touto dobou patřil Menšík až do čtvrté stovky světového žebříčku a teprve se rozkoukával na nižších challengerech. V únoru však vyletěl po úspěšném tažení na turnaji ATP v Dauhá, kde si zahrál o titul.

„Jsem rád, jak se moje výsledky za posledních pár týdnů zlepšily. Byl to můj cíl hrát na vysoké úrovni s nejlepšími hráči, porovnat s nimi síly. Obzvlášť na tisícovkách, protože je nádhera na takových akcích hrát.“

Přitom když v sobotu přicestoval do Madridu, ještě na sto procent nevěděl, zda na oranžový kurt vůbec nastoupí. Kvůli zranění ruky totiž více jak měsíc nehrál žádný zápas. „Po Miami jsme udělali všechno, aby se ruka zlepšila, ale minulý týden při tréninku se zase ozvala a já jezdil po různých doktorech,“ prozradil.

„Nakonec jsem si řekl, že to zkusím. Pomohlo mi, že jsem byl při zápase v adrenalinu, takže jsem potíže nevnímal,“ oddechl si Menšík, jenž byl spokojený i s podmínkami madridských kurtů.

Jakub Menšík se raduje z premiérového vítězství na okruhu ATP.

„Antuka je tady jen trošku posypaná na betonovém podkladu, míče skáčou dost vysoko a pěkně mi to tady lítá. Je fajn, že se nemusím ani u servisu tolik dřít,“ pochvaloval si talentovaný Čech, který aktuálně zaujímá 74. pozici žebříčku.

„Před začátkem sezony jsem si dal předsevzetí, že chci být do 80. místa, což se mi splnilo na konci února. Měl jsem v plánu hrát kvalifikace grandslamů a challengery a najednou jsem tady. Je to příjemná změna,“ těší ho.

Zápolí totiž už na svém třetím podniku ATP 1000 v řadě. „Dokázal jsem se adaptovat, o to větší motivaci mám do dalších měsíců.“

Během nich ho ale čeká ještě jedna velká zkouška. Splnit ji však místo na kurtu musí osmnáctiletý hráč ve škole, letos totiž maturuje.

„Příští čtvrtek a pátek píšu didaktické testy. Není to úplně ideální, když jsem na turnaji, chci se stoprocentně soustředit na něj. A teď vnímám, že je za dveřmi škola a je potřeba se na to připravit. Nechci maturitu nechávat na září, nebo ji jakkoliv oddalovat.“

A při rozhodování, jestli v následujících týdnech upřednostní školu, nebo tenis, mu značně pomohlo žebříčkové umístění. Pokud by totiž neposkočil do první stovky, musel by hrát na nadcházejícím Roland Garros kvalifikaci.

„A ve stejný týden taky dělat ústní část maturity,“ přibližuje. „Nevím, co bychom dělali, kdybych v Paříži musel odehrát kvalifikaci. Naštěstí si to sedlo a můžu v klidu odmaturovat a pak se soustředit na hlavní soutěž grandslamu.“

A pokud bude pokračovat v nastaveném tempu, s jistotou se mu bude dařit jak u maturitní zkoušky, tak u těch tenisových.