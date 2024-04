Překonala životní děsy a vládne. Kordová vyzrála mezi velikány sportu

A pres spojený s možným historickým zápisem? Že může dokázat něco, co před ní jen málokdo? „Trochu to na mě dolehlo. Na druhé devítce jsem byla dost nervózní, protože jsem opravdu chtěla vyhrát,“ popisovala Kordová finiš finálového kola.

„V hlavě jsem měla i hlasy lidí, kteří pochybovali, jestli ještě někdy budu vůbec schopná vyhrát major.“

A tak jim to ukázala. Na oslavu triumfu na Chevron Championship skočila s koleny přitisknutými k tělu do jezírka spolu s celým týmem – fyzioterapeutkou Kim Baughmanovou, agentem Chrisem Mullhauptem, koučem Jamiem Mulliganem a nepostradatelným caddiem Jasonem McDedem.

Nelly Kordová skáče do jezírka po triumfu na Chevron Championship.

„Při tom skoku vypadala jako koule z kanonu,“ přirovnávali to reportéři na místě.

Podobně i hrála – nebojácně, agresivně. „Dost se mluvilo o tom, že tady může přepsat historii. Byla kvůli tomu pod velkým tlakem, ale poradila si s tím neuvěřitelně,“ ocenil svou dceru i otec Petr Korda, bývalý český tenista, který se vodě ubránil.

Přitom to není tak dávno, kdy bojovala s vlastním tělem a pochybnostmi.

Strachy a děsy

Sezona 2021 byla až do této chvíle její životní. Tehdy vyhrála svůj první major, na olympiádě v Tokiu získala pro USA, které reprezentuje, zlatou medaili. Všechno vypadalo sluníčkově, než přišel start roku 2022 a návštěva lékaře.

Nelly Kordová (USA) je vítězkou ženského golfu na letních olympijských hrách 2020 v sobotu 7. srpna 2021

„Máte v ruce krevní sraženinu,“ oznámil jí doktor.

Netušila, jak moc vážný problém to bude, začala o sobě pochybovat, bála se.

Golf najednou nebyl nejdůležitější věcí v jejím životě.

„Přestala jsem o něm přemýšlet, daleko víc jsem se zajímala o své zdraví. Všechny tyhle strachy a životní děsy ze mě ale udělaly člověka, kterým jsem teď. Za tyhle vzestupy a pády jsem fakt ráda, protože mi pomohly vyzrát,“ kývla šampionka.

Na čtyři měsíce musela na turnaje zapomenout, než se ke golfu vrátila. A na konci roku 2022 už se dočkala i prvního triumfu po návratu. Až do letoška byl jediný, loňskou sezonou se totiž protrápila.

“Proto mi dost lidí přestalo věřit,“ uznala pětadvacetiletá golfistka. „Těší mě, že jsem pochybovačům ukázala, že pořád můžu hrát skvělý golf. Tvrdá práce se vyplatila. Už teď se mi splnilo vše, po čem jsem jako malá toužila.“

Zasloužila by si větší ohlas

Jen dvě ženy před ní dokázaly mezi profesionálkami vyhrát pět turnajů v řadě – Nancy Lopezová v roce 1978 a Anika Sörenstamová na přelomu let 2004 a 2005.

Žádná další hráčka v historii podobnou dominanci na osmnácti jamkách nepředváděla.

„Vyhrát pětkrát za sebou je zážitek. Navíc je to zároveň můj třináctý vyhraný turnaj vůbec a třináctka je mé šťastné číslo. Že se to všechno povedlo tady na majoru v Houstonu, je o to lepší,“ líčila a klepala se – po vodní lázni promočená a promrzlá.

Všechny tři ženy přitom mají společnou ještě jednu věc.

Stačí říct jejich křestní jména a v golfovém světě okamžitě každý ví, o koho jde. Podobně jako je tomu u Tigera Woodse mezi muži. Jen s tím rozdílem, že Woods je ikona, která přerostla svůj sport, což se zatím o Kordové a spol. říct nedá.

„Přitom její výsledky za poslední roky by ji měly pasovat mezi sportovní velikánky naší doby,“ myslí si Iain Carter, dlouholetý golfový reportér BBC. „Splnila svou část. Teď je načase, aby celý golfový svět zbystřil a využil její mimořádný talent. Její výkony by měly poutat pozornost sportovního publika, nejen golfových fanoušků.“

Problém je, že hvězda Kordové stoupá v době, kdy zároveň ve Spojených státech – největším golfovém trhu – klesá televizní sledovanost tohoto sportu.

V mužské kategorii výrazně, v té ženské zase ne tolik, což je pochopitelně dáno fanouškovskou základnou, která je neporovnatelná.

„Jeden příklad za všechny. Odjížděl jsem ze hřiště a taxikář na mě: Tak co, konal se nějaký turnaj? Nebyl sám, během čtyř dnů jsem vystřídal asi tucet taxikářů a o ženském majoru věděl jediný. Střízlivá připomínka neúspěchu golfu proniknout mezi masy,“ uvedl Carter.

Kordová s holemi ukazuje mimořádnou dokonalost, která by si bezpochyby zasloužila větší ohlas.

Vždyť už teď je golfovou superstar, podle mnoha expertů nejdominantnější v historii.