Kanada - Rakousko 7:6P. Povstání z mrtvých, outsider dal pět gólů v řadě

Obhájci zlata ztratili poprvé na turnaji. Rakušané jim dodnes dokázali nastřílet v utkání maximálně dvě branky. Bod získali proti Kanadě na MS podruhé v historii, poprvé se tak stalo rovněž v Praze na šampionátu v roce 2004, kde zápas skončil remízou 2:2.

Rakušané před 14.704 diváky vstřelili tři góly v poslední desetiminutovce a dočkali se v české metropoli prvního bodového zisku. V dresu poražených se blýskl dvěma góly a nahrávkou zkušený útočník Peter Schneider, jenž působil v sezoně 2020/21 v extraligové Kometě Brno.

„V první řadě nemůžeme nechat soupeře tolik skórovat, na tom musíme zapracovat,“ uvedl Schneider. „Ale na druhou stranu je samozřejmě fajn, když se vám podaří nějaké góly nastřílet, klukům to dodává sebevědomí. Všechno je to o jednoduché hře, snaze posílat puky na branku. Dnes to zafungovalo opravdu dobře.“

Connor Bedard v souboji o puk s Peterem Schneiderem.

Úvodní dvě třetiny nenasvědčovaly žádnému dramatu. Zámořský gigant vedl na střely na branku 35:12 a na ledě jasně dominoval. Skóre otevřel Cozens, další trefu přidal v 10. minutě Guhle. Hned po 50 sekundách sice snížil Nissner, ale Byram brzy vrátil Kanaďanům dvoubrankový náskok. Ve druhém dějství přidali další góly McCann, Bedard, který se trefil na šampionátu již pětkrát, a Dubois.

Kanaďané však v úvodu třetí třetiny notně polevili a Rakušané toho brzy využili. Nejprve Schneider po levé straně přebruslil Buntinga a vyzval ke snadnému zakončení Baumgartnera. O 54 sekund později se sám zapsal mezi střelce, když překonal Binningtona povedenou ranou z úhlu.

Další šanci Wukovitse zlikvidoval výborným zákrokem kanadský brankář. V 51. minutě ho ale z dálky propálil Zwerger a přece jen závěr zdramatizoval.

Když si čtyři minuty před vypršením základní doby pohrál s Binningtonem při parádním zakončení opět Schneider, Rakušané vycítili šanci na senzaci. A ta nakonec opravdu přišla. Přesně v době, kdy gólman Madlener dojel na rakouskou střídačku, vyrovnal v čase 59:11 dalším pěkným gólem Rossi.

Obrovskou euforii v hledišti, jehož převážná většina byla na straně outsidera, sice utlumil hned po 15 sekundách prodloužení výstavní ranou Tavares, přesto se Rakušané dočkali ovací.

„Je to pro nás dobrá lekce,“ přiznal Tavares. „Rozhodně to nelze nechat jen tak bez povšimnutí. Je třeba se držet neustále své hry a nenechat se unést emocemi. I když se dostaneme do situace, kdy je soupeř v laufu, musíme to ustát a takovou situaci zvládnout,“ prohlásil kanadský kapitán.

Kanada Kanada : Rakousko Rakousko 7:6P (3:1, 3:0, 0:5 - 1:0) Góly:

06:34 Cozens (Mangiapane, Guhle)

09:21 Guhle (Tavares, Hagel)

13:29 Byram (Zellweger)

22:57 McCann (Bunting)

29:32 Bedard (Guenther, Parayko)

37:56 Dubois (Hagel, Power)

60:15 Tavares (Dubois, Parayko) Góly:

10:11 Nissner (M. Huber, Raffl)

43:14 Baumgartner (Schneider)

44:08 Schneider (Zwerger, Wolf)

50:41 Zwerger (Nickl)

55:56 Schneider (Zwerger, Unterweger)

59:11 Rossi Sestavy:

Binnington (Hofer) – Parayko (A), Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger – Tavares (C), Dubois, Hagel – Bedard, Paul, Guenther – Mercer, McBain, Tanev – Cozens, McCann, Bunting – Mangiapane (A). Sestavy:

Madlener (Kickert) – Heinrich (A), Nickl, Unterweger, Wolf, Strong, Maier, Brunner, Stapelfeldt – M. Huber, Nissner, Raffl (C) – Rossi, Zwerger, Schneider – Baumgartner, Haudum, Ganahl (A) – P. Huber, Rohrer, Wukovits. Rozhodčí: Ansons (LAT), Heikkinen (FIN) – Hynek (CZE), Zunde (LAT) Počet diváků: 14704 Přejít na on-line reportáž

Na konci pečetil první norský bodový zisk při power play Eirik Östrem Salsten. Brankář Henrik Haukeland udržel díky 24 úspěšným zákrokům čisté konto. Dánové si připsali ve třetím zápase druhou porážku.

Norové nastoupili i se svou největší hvězdou Matse Zuccarellem z Minnesoty, který kvůli příznakům nemoci vynechal pondělní duel s Finskem (1:4). Bezbrankový stav první třetiny nezměnila ani dánská přesilová hra při vyloučení norského kapitána Patricka Thoresena. Těsně přes pauzou měl možnost Nor Andreas Martinsen po přihrávce Eskilda Bakkeho Olsena.

Brankář Henrik Haukeland zasahuje proti střele Felixe Scheela.

V 25. minutě mohl v oslabení při trestu Nicholase B. Jensena otevřít skóre Dán Nick Olesen, který se dostal do úniku, ale bekhendovým blafákem poslal puk jen do boční sítě. Už při plném počtu hráčů na ledě se z dorážky neprosadil Zuccarello, gólman Frederik Dichow udržel puk před brankovou čárou. O chvíli později už se Norové radovali. Zuccarello našel mezi kruhy Michaela Brandsegga-Nygarda, který pohotovou střelou skóroval.

V závěru druhé části mohli zvýšit Mattias Nörstebö a Max Krogdahl. Ve 49. minutě byl v přesilovce při dalším Thoresenově trestu blízko vyrovnání Phillip Bruggisser. Necelé čtyři minuty před koncem se dostal do šance Zuccarello, ale Dichow udržel puk před brankovou čáru, což si sudí Mikko Kaukokari a Sean MacFarlane ověřili u videa.

Dánsko Dánsko : Norsko Norsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) Góly:

Góly:

27:45 Brandsegg-Nygård (Zuccarello, Thoresen)

59:50 E. Salsten Sestavy:

Dichow (Seldrup) – Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen (A), Jensen Aabo, Jensen (C), Bruggisser, Larsen – Aagaard, Russell, Blichfeld – From, True, Olesen – Andersen, Mølgaard, Scheel – Storm, Wejse, Poulsen – Schultz. Sestavy:

Haukeland (Arntzen) – Solberg, Johannesen, Nørstebø (A), Hansen, Krogdahl, Kåsastul, Hurrød – Zuccarello, Thoresen (C), Brandsegg-Nygård – Martinsen, E. Salsten, E. Olsen – Berg-Paulsen (A), Vikingstad, Steen – Rønnild, H. Salsten, T. Olsen. Rozhodčí: Björk (SWE), Vikman (FIN) – Briganti (USA), Hofer (GER) Počet diváků: 10011 Přejít na on-line reportáž