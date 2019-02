Levná verze i monstrum s obří pamětí. Samsung představil jubilejní S10

Samsung o sobě hrdě hlásá, že dělá nejlepší displeje pro telefony, které od nich kupují i ostatní výrobci. Právě na tomto faktoru postavil jubilejní modely S10, které jsou nově celkem tři (vlastně čtyři, ale o tom níže). Displeje novinek jsou velké, větší než doposud, a hlavně jsou obepnuty jen naprosto minimálními rámečky. Nechybí samozřejmě ani „průstřel“ displeje, o kterém se na internetu spekulovalo už od konce minulého roku.



Doposud se prémiové samsungy daly koupit buď ve standardní, nebo „plusové“ verzi, letos je novinkou ještě levnější „e“ model. Jde samozřejmě o reakci na odlehčený konkurenční iPhone XR, který má mezi nabídkou Applu úspěch. Zvýšilo se tak i cenové rozpětí, za které lze novinky pořídit. Zatímco dostupný Galaxy S10e se vejde do dvaceti tisíc, nejvybavenější „plusko“ v keramickém těle a gigantickým terabajtovým úložištěm stojí více než dvojnásobek.

Novinky jsou fešáci, o tom není žádných pochyb. Když loni Samsung odhalil dvojici Galaxy S9/S9+, nebylo o jejich vzhledu moc co psát, protože se od předchozí generace vlastně skoro nelišila. Naopak Galaxy S10, ať už jakýkoliv z této trojice, si na první pohled s předchozí generací rozhodně nespletete. Jen materiálové provedení typu „sklo vepředu a vzadu, kov na bocích“ se u většiny modelů nezměnilo. Výjimku tvoří nejdražší modely S10+, ty jsou pokryty keramikou, která je odolná proti poškrábání.



Samsung pokračuje v nastaveném trendu roztahování displeje co nejvíce do krajů přední strany a v tomto případě už skutečně není moc kde ubírat. Levnější Galaxy S10e má okolo plochého displeje (u S10 a S10+ najdete tradičně zaoblené boky) sice trochu „tlustší“ rámeček, ale na ty uvozovky skutečně klademe velký důraz.



Úhlopříčky displejů jsou následující: Galaxy S10e je s 5,8 palci nejmenší, následuje S10 s 6,1palcovým displejem a u modelu S10+ najdete 6,4palcovou obrazovku. Technologii Super AMOLED střídá dynamický AMOLED s ještě lepším podáním barev, jasem a kontrastem. Rozlišení je opět WQHD+, takže očekávejte skvělou jemnost. Tady Samsung zkrátka ukazuje, že je pánem trhu.

Průstřely displeje (vlevo) a nová varianta S10e (vpravo).

Samotné průstřely displeje (Samsung tento typ obrazovky nazývá Infinity-O) nás nerušily už při prvním seznámení s telefony. Obavy z toho, že by „nějaká díra v obrazovce“ mohla rušit celkový dojem z podívané, se tak ukázaly jako zcela plané. Samsung navíc vypiloval i technologii filtru modrého světla, na který se v poslední době zaměřují i konkurenti, a získal certifikaci TÜV Rheinland. Navíc je v systému i přítomný celkový temný režim (černá pozadí menu a systémových aplikací místo bílých).

V displeji se samozřejmě schovává ještě čtečka otisků prstů, se kterou Samsung sice na první pohled přichází později než celá řada konkurentů, ale zato si na jejím zpracování dal o to víc záležet. Čtečka otisků je ultrazvuková, takže mapuje váš prst ve 3D, nikoliv jen jako plochý obrazec. Je nicméně umístěna pouze na konkrétním místě displeje, takže stále nejde sáhnout jen tak kamkoliv na obrazovku, aby se telefon odemkl. Snad někdy příště.

Pozor ovšem u verze S10e, ta sice také čtečku otisků má, ovšem ne v displeji, ale v tlačítku na boku těla. Je to zkrátka jeden z ústupků, které Samsung musel udělat, aby snížil cenu tohoto modelu. U všech variant nicméně nechybí možnost telefon odemykat prostřednictvím rozpoznání obličeje.



Co se výkonu týče, budou nová „eska“ opět na špici díky výkonnému procesoru Samsung Exynos 9820 Octa. Ten doplní vždy 6 GB operační paměti, u modelů S10 a S10+ si budete moci ještě připlatit za 8GB verzi a v případě pouze S10+ je dostupná varianta s celými 12 GB. To je mezi smartphony současnosti rekord.

Když už je řeč o rekordní paměti, nové samsungy excelují i v té uživatelské. V základu se do telefonů vejde 128 GB, avšak dostupné jsou i 512GB varianty a S10+ má dokonce i 1TB verzi. Opět je to rekordní hodnota, které se doteď dalo docílit pouze u modelu Note 9 s 512GB pamětí a stejně tak velkou paměťovou kartou. Mimochodem, karty microSD jsou stále podporovány, takže můžete onen 1TB navýšit ještě o další polovinu. To je už víc, než mají dnes běžné notebooky.



Další novinkou ve výbavě prémiových modelů jsou trojité zadní fotoaparáty, ty najdete u verzí S10 a S10+. Třetí levnější varianta si musí vystačit „pouze“ se dvěma. Jde o kombinaci širokoúhlého (12 MPix, f/1,5-2,4), superširokoúhlého (16 MPix, f/2,2) a přiblíženého (12 MPix, f/2,4) snímače, S10e přišel o poslední z jmenovaných. Standardní a telezoom fotoaparáty jsou opticky stabilizované. Samsung slibuje i vylepšený noční režim, na něj se zblízka podíváme až v samostatné recenzi.

Přední fotoaparáty mají vždy 10MPix rozlišení a světelnost f/1,9, model S10+ má vepředu ještě druhý snímač pro lepší zpracování hloubky ostrosti s 8 MPix a světelností f/2,2.

Dále nechybí ani třeba vylepšená technologie wi-fi, která je schopna dosáhnout vyšší rychlostí i stability, odolnost proti vniknutí prachu a vody podle certifikace IP68 a samozřejmě ani USB-C konektor. Baterie těchto modelů mají nově možnost i reverzně bezdrátově nabíjet jiná zařízení, stejně jako u loňského modelu Mate 20 Pro od Huaweie. Samsung to prezentuje na nových bezdrátových sluchátkách, která pro nabíjení stačí v krytu jen položit na záda telefonu. Nové samsungy si samozřejmě poradí s jakýmkoliv jiným zařízením s podporou bezdrátového nabíjení standardu Qi. Kapacita baterie u modelu S10e je 3 100 mAh, S10 si polepší na 3 400 mAh a nejlépe vybavená S10+ dokonce na 4 200 mAh.

Celý článek jsme vás tak trochu mátli pojmenováváním modelu S10+ jakožto nejvybavenější verze. Jak jsme totiž na úvod naznačili, Samsung má ještě čtvrtou verzi, která je na úplné špici. Podporuje totiž sítě 5G a má dokonce čtyři fotoaparáty na zádech, ten čtvrtý navíc je pro pomoc se zpracováním hloubky ostrosti snímků. Z celkem logického důvodu se u nás na trhu ovšem neobjeví, alespoň ne v dohledné době. Sítě páté generace u nás totiž ještě nefungují, proto nemá výrobce žádný důvod ho sem vozit. Jinde v Evropě však bude.

No a když už je řeč o dostupnosti, předobjednávky startují hned zítra, 21. února u českých distributorů. Na trhu bude o dva týdny později, 8. března. Dostupnější model S10e startuje na 19 499 korunách, S10 poté na 23 499 korunách. S10+ bude k mání za 25 999 korun, ovšem jeho nejlépe vybavená verze s 1TB paměti vyjde na velmi vysokých 41 999 korun. Kdo si předobjedná model S10 nebo S10+ (nikoliv S10e), dostane od Samsungu zdarma bezdrátová sluchátka Galaxy Buds v ceně 3 999 korun.

Barevné varianty jsou potom následující: Galaxy S10e se v Česku bude prodávát v černé, bílé, zelené a kanárkově žluté variantě, Galaxy S10 a S10+ mají potom shodně černou, bílou a zelenou verzi. Keramické S10+ pak budou k dostání pouze černé nebo bílé. Modrá barva, kterou jsme mohli na konferenci Samsungu také vidět, bude na českém trhu (zatím) chybět.