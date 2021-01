Uniklo o něm už téměř vše. Samsung představuje Galaxy S21 nezvykle brzy

Své špičkové modely řady Galaxy S představuje tradičně Samsung spíše zkraje roku, ovšem toto „zkraje“ většinou představovalo zhruba únorový nebo březnový termín. Už vloni byla premiéra novinek řady Galaxy S20 poměrně brzká, když je Samsung na akci v San Francisku představil už 11. února.

Svým způsobem to bylo poměrně šťastné rozhodnutí, i když již při premiéře panovala určitá bezpečnostní opatření kvůli tehdy v podstatě začínající pandemii koronaviru, velkolepá premiéra se konala ještě v tradičním duchu obří akce se stovkami účastníků. Byla to jedna z posledních takových událostí v celém oboru, únorový Mobile World Congress v Barceloně se v podstatě nekonal a další premiéry už vůbec ne.

Jenže samotným modelům Galaxy S20 toto „šťastné“ načasování vlastně moc štěstí nepřineslo: i kvůli pandemii a nejistotám s ní souvisejícím nebyly prodeje asi takové, jako Samsung původně očekával, svůj vliv na to mohl mít i fakt, že na rozdíl od řady Galaxy S10, která přinesla oproti předchozím provedením významný skok kupředu, byly modely Galaxy S20 opět spíše pozvolnou evolucí.

To by podle dosavadních úniků mělo platit i pro novou generaci, jež by se podle dosud zveřejněných informací měla jmenovat Galaxy S21 (možné je stále i označení Galaxy S30). Úniky už v podstatě nenechaly před premiérou téměř žádná tajemství, takže pokud budou informace pravdivé, dočkáme se opět trojice modelů: Galaxy S21, S21+ a S21 Ultra. Příznivci malých smartphonů, jako byl u nás oblíbený Galaxy S10e, si musí nejspíš nechat zajít chuť, řada S21 bude pokračovat v tom, co započaly právě loňské modely.

Podle všeho se ale Samsung snažil zapracovat na tom, aby novinky byly pro zákazníky přeci jen výrazně atraktivnější než loňské typy: úniky ukazují přepracovaný design s neobvyklým řešením oblasti fotoaparátu, kde výstupek přechází až do bočního a horního rámu telefonu. Jsme zvědavi, jak to bude vypadat v praxi – podle prvních úniků se zdá, že je to rozhodně hezčí a originálnější řešení než stávající výstupky. Kromě designu chce Samsung také uživatele nalákat na své zbrusu nové procesory Exynos, které mají být konečně prý lepší než konkurenční Snapdragony.

Dvanáctá generace

Toto celkové vyladění by pak skutečně mohlo popularitu novinek oproti loňským modelům zvýšit. Hlavní ovšem bude fungování a pocit z telefonů v praxi, ten doufejme zjistíme již krátce po světové premiéře. Ta odstartuje dnes v 16 hodin našeho času a sledovat ji můžete spolu s námi živě ve streamu Samsungu. Ano, letošní brzká premiéra je pochopitelně virtuální. Úniky pak naznačují, že telefony by měly být v prodeji téměř ihned po premiéře, a tak bychom se s nimi i my měli seznámit velmi brzy.

Modely Galaxy S21 (pokud se jméno potvrdí), budou již dvanáctou generací smartphonů této špičkové modelové řady. Ta první se světu přestavila v březnu roku 2010, na trh jí to ale chvíli trvalo, a v závěru dubna jsme tak tehdy mohli otestovat prozatím stále ještě prototyp tohoto modelu.

Následující generace Galaxy S II, která je dnes legendou a která na dlouho definovala to, jak mají moderní vlajkové smartphony vypadat (a byla velmi nadčasová a fungovala skvěle i roky po uvedení), byla představena 13. února 2011 na veletrhu Mobile World Congress v Barceloně, na trh se pak telefon dostal zhruba v dubnu. Generace Galaxy S III posunula v roce 2012 premiéru opět blíže k polovině roku, světlo světa spatřila 3. května a na trh putovala v závěru měsíce.

Čtvrtá generace nazvaná i navzdory očekáváním Galaxy S4 (v některých asijských kulturách je čtyřka nešťastné číslo) měla světovou premiéru v New Yorku 14. března, následující generace Galaxy S5 se vrátila s premiérou do Barcelony na MWC, představena tu byla 24. února. I typová řada Galaxy S6 měla premiéru v rámci MWC v Barceloně, tentokrát 1. března 2015 a šlo o vpravdě revoluční model: poprvé u této vlajkové řady Samsung nabídl variantu se zahnutým displejem a zároveň rozšířil nabídku na celkem tři modely: klasický Galaxy S6, S6 Edge se zahnutým displejem a S6 Edge+ opět se zahnutým displejem, ale s větší úhlopříčkou.

Pak nastala u Samsungu léta evoluce. Řada S7/S7 Edge se představila 21. února 2016 opět v Barceloně, modely Galaxy S8 a S8+ představené 29. března 2017 v New Yorku a Londýně se vydaly cestou minimalizace rámečků a poprvé u nich Samsung vsadil výhradně na zahnuté displeje: označení Edge zmizelo v propadlišti dějin a zahnutí se stalo typickým znakem top modelů korejské značky. S modely Galaxy S9 se Samsung opět vrátil k únorové barcelonské premiéře (25. února).

Z dnešního pohledu revoluční řada Galaxy S10 (průstřel v displejích a opravdová minimalizace rámečků, vícenásobné fotoaparáty a další) měla premiéru 20. února v San Francisku, tamtéž pak Samsung vloni již zmíněného 11. února ukázal typy S20.

Letošní modelová řada Galaxy S místo konkrétní premiéry nemá, nepředstaví se nikde, a vlastně všude najednou. Sledujte online stream a zjistěte, jaká tedy dvanáctá generace špičkových samsungů bude. Letos to budeme vědět dříve než kdykoli předtím.