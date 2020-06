Oblíbený malý špičkový samsung je zpět. Za výhodnou cenu, ale jen dočasně

Kompaktní Samsung Galaxy S10e z loňské špičkové řady byl v Česku nejoblíbenějším modelem celé aktuální generace top smartphonů korejského výrobce. „Model Galaxy S10e se stal díky menší velikosti a cenové dostupnosti v loňském roce naším nejprodávanějším prémiovým modelem,“ informoval ředitel mobilní divize Samsung Electronics Czech and Slovak Tomáš Balík.

Jenže celosvětově, případně v Evropě, mají zákazníci asi trochu jiný vkus a tak se Samsung v květnu centrálně rozhodl přestat tento model nabízet, zatímco další modely loňské řady S10 zůstávají i nadále v prodeji.

„Prodej modelu S10e již skončil a telefon nebudeme dále nabízet. Prodejci pouze doprodávají skladové zásoby,“ vysvětloval v závěru května situaci David Sahula z českého zastoupení Samsungu. „Ukončení prodeje se týká celého evropského trhu,“ dodával k centrálnímu rozhodnutí.

Teď se ovšem Galaxy S10e na český trh vrací. „Přestože byl prodej telefonu v květnu ukončen, vyslyšeli jsme poptávku našich zákazníků po tomto modelu a podařilo se nám zajistit mimořádnou dodávku několika tisíc kusů,“ uvedl Tomáš Balík.

Samsungu se tedy podařilo zajistit mimořádnou dodávku modelu S10e. Je dost možné, že české zastoupení například získalo zásoby z některého z trhů, kde S10e nebyl takovým hitem jako u nás. Každopádně to vypadá, že zásoby jsou poměrně omezené a S10e z trhu může opět brzy zmizet.

Do nabídky dočasně navrácený kompaktní špičkový smartphone bude navíc k dispozici za výhodnou cenu 12 999 korun. To je vzhledem k faktu, že ceny aktuálních špičkových smartphonů atakují i hranici 30 000 korun, velmi dobrá nabídka. Zájem tedy může být veliký. A to navzdory tomu, že v prodeji bude pouze černá verze, další barevné varianty v nabídce nejsou. Takto kompaktních smartphonů je ovšem na trhu minimum a za podobnou cenu ještě méně.

Kompaktnímu samsungu se může v tomto ohledu rovnat snad jen nový iPhone SE, který rovněž stojí 13 000 korun, ale má výrazně menší displej a v některých ohledech trochu obyčejnější výbavu. Jiným podobně kompaktním modelem s podobným výkonem je Google Pixel 4, který se v Česku prodává neoficiálně a lze ho pořídit za 16 tisíc korun. Pak už je třeba sahat po spíše novějších, trochu větších nebo výrazně dražších smartphonech.

S10e se tak zároveň řadí do čím dál užší skupiny vyzyvatelů těch nejdražších špičkových modelů. Jejich řady totiž s růstem cen smartphonů značek jako Xiaomi, OnePlus nebo Realme a ústupem Huaweie a Honoru výrazně prořídly.

Velmi výhodnou koupí je ve špičkové třídě třeba nové Poco F2 Pro od Xiaomi, které ve variantě se 128 GB vnitřní paměti vyjde taktéž na 13 000 korun, přitom má letošní špičkový hardware s procesorem Snapdragon 865 a podporu 5G. Tím S10e výrazně překonává, ale je mnohem větší a má i některé ústupky (třeba vysouvací selfie kameru a absenci slotu pro paměťovky).

Špatné není ani loňské Realme X2 Pro se Snapdragonem 855+ taktéž za necelých 13 tisíc nebo povedený Honor 20 Pro za 12 tisíc korun. Samotný Samsung má výkonný Galaxy S10 lite se Snapdragonem 855, který lze v akcích koupit za cenu kolem 15 000 korun (teď nicméně žádná neběží a plná cena je 18 tisíc). Opět jde ovšem o výrazně větší smartphony, které se do kapsy a dlaně rozhodně neschovají tak snadno jako S10e.