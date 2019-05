Tři modely jedné řady. Radíme, který Samsung Galaxy S10 vybrat

Samsung s letošní modelovou řadou Galaxy S10 opravdu netroškaří. Patří do ní rovnou čtveřice modelů, od základního S10e, přes klasický S10, větší S10+ až po variantu S10 5G. Právě poslední jmenovaný model se v Česku neprodává, jak jeho označení říká, je to telefon pro 5G sítě, proto je k dostání jen tam, kde už jsou tyto sítě alespoň nějak v provozu. Což v tuzemsku bohužel není.

Přitom je to škoda, S10 5G je totiž nejvybavenější z celé řady, kromě 5G má i největší displej (6,7 palce) a nejpropracovanější fotoaparát. Oproti sourozencům totiž přidává i TOF senzor pro lepší práci s hloubkou ostrosti. I přes absenci tohoto modelu na českém trhu je však nabídka typů S10 příjemně široká. Tři modely S10e, S10 a S10+ pokrývají široké spektrum potřeb zákazníků a mají i velké cenové rozpětí. Za základní S10e zaplatíte 19 499 korun, za základní S10+ 25 999 korun a za jeho nejvyšší variantu ohromujících 41 999 korun.

Nekanibalizují

Může se zdát, že taktika několika špičkových přístrojů v jedné modelové řadě je trochu k ničemu a že si jednotlivé modely musí konkurovat. Jenže se zdá, že v praxi tomu tak nejspíš nebude a každý typ míří na trochu jiného zákazníka s jinými potřebami. Samsung to má chytře rozdělené, podobně jako se dostatečně liší třeba aktuální trojí sestava iPhonů v nabídce Applu.

Ostatně, s jeho modely se vlastně mohou typy S10 poměřovat. Základní S10e je svým způsobem vyzyvatelem iPhonu XR, oproti němu však dělá jen málo kompromisů. Ano, má méně operační paměti než jeho dražší sourozenci a hlavní foťák přišel o dvojnásobný zoom, ale to jsou minimalistické ústupky, které uživatelům vadit nemusí.



Nejmenší displej (5,8 palce) s menším rozlišením (2 280 x 1 080 pixelů) už nebereme jako ústupek, ale jako vlastnost. Displej totiž postrádá zahnutí, které mají dražší modely, takže oslovuje ty uživatele, kteří zahnutí přes kraj nemají rádi. A zároveň je díky minimálním rámečkům S10e nesmírně kompaktní telefon, takže útočí na srdce těch, kdo nechtějí po kapsách tahat zbytečně velké smartphony. S cenou 19 499 korun také láká uživatele, kteří nechtějí za top model dávat výrazně přes 20 000 korun.

Galaxy S10 je v tomto ohledu jakousi zlatou střední cestou. S cenou od 23 499 korun sice není vůbec levný, ale zato je to už skutečně nadupaný model s maximem dnes možného. Čtečka otisků prstů se tu z rámu přestěhovala do displeje, panel dostal nejen zahnutí, ale i parádní rozlišení 3 040 x 1 440 pixelů, takže je z trojice nejjemnější. A foťák je trojitý se zoomem.

Největší Galaxy S10+ vše dovršuje. Jeho panel narostl na 6,4 palce při zachování rozlišení prostředního typu, má větší baterii (4 100 oproti 3 400 mAh) a dvojitý fotoaparát vpředu, který ostatní sourozenci nemají. Jenže také stojí nejméně 25 999 korun, což je hodně peněz. Přesto se zdá, že je u zákazníků nejúspěšnější, mnoho z nich prostě kupuje to nejlepší, co je k dispozici, a tím S10+, alespoň z hlediska parametrů, rozhodně je.

Vyrovnaná praxe

V praxi už tak jednoznačná převaha největšího modelu není. Kdo nepotřebuje obrovský displej, vystačí si určitě i s panelem klasického typu S10, i jeho 6,1 palce je totiž velká úhlopříčka, přitom telefon daleko lépe padne do ruky a snadněji vklouzne do kapsy.

V čem má typ S10+ náskok, je výdrž baterie. Rozdíl v kapacitě je tu znát, zatímco normální S10 musíme nabíjet každý den, S10+ má větší rezervu a ani dvoudenní výdrž mu není cizí. Upřímně, rozhodovat se mezi výdrží a kompaktností nemusí být vůbec lehký úkol.

A do toho ještě vstupuje typ S10e. Jeho baterie má kapacitu 3 100 mAh, oproti S10 je pokles méně výrazný (300 mAh není ani 10 %), přitom displej s nižším rozlišením očividně umí uspořit nějaký ten výkon a energii, a tak je v praxi výdrž tohoto modelu o něco lepší než u S10, byť na S10+ úplně nemá.

Podobně boduje S10e ve výkonu. Má sice „jen“ 6 GB RAM, zatímco sourozenci začínají na 8 GB, ale nižší rozlišení znamená, že díky tomu netratí. V testu AnTuTu podává S10e téměř stejné výkony jako S10 a v některých jiných benchmarcích má i mírnou převahu. Verze s více RAM (S10+ až s 12 GB) dovedou výkonem trochu utéci, ale upřímně, vůbec to není podstatné.

Další vyrovnanou disciplínou je fotoaparát. Ano, typu S10e chybí dvojnásobný zoom, který se může občas hodit a uznáváme, že je to pro někoho zbytečný ústupek. Ale většina uživatelů to v praxi řešit nebude, alespoň se jim trochu zjednoduší ovládání foťáku. A jinak podávají fotoaparáty typů S10 naprosto shodný výkon a patří na absolutní špičku produkce.

Podobně asi málokdo z cílové skupiny ocení dvojitý selfie fotoaparát typ S10+, který umí lépe pracovat s hloubkou ostrosti. Jeho dvojitý průstřel přitom trochu víc ruší design přístroje, ale i tady jsme si na něj snadno zvykli, průstřely nejsou zbytečně rušivé při používání.

Za nevýhodu nepovažujeme ani zmíněný rovný displej typu S10e. Pořád je to AMOLED panel s výbornými barvami, rovný panel má své výhody. Bude odolnější a také se jeho okraje nebudou lesknout tak, jako u dražších kousků. A jemnost 438 pixelů na palec oproti 550 u S10 je pořád hodně dobrá. Ale uznáváme, že v dnešní módě více než šestipalcových panelů může být jeho 5,8 pro někoho málo, i když nám to přijde pořád dost.

A ještě jedna drobnost. Čtečka otisků prstů na boku ve vypínacím tlačítku je praktičtější než ta v displeji u dražších modelů. I když je tlačítko na náš vkus docela vysoko. Podporuje i gesta, takže díky ní lze třeba stáhnout notifikační lištu.

Stejně míří jinam

Ovládání a spousta dalších detailů jsou pak pro modely řady S10 společné. Typy S10 a S10+ mají i téměř shodný design, S10e mírně vybočuje a působí kompaktnějším a díky některým barevným kombinacím i veselejším dojmem. Všechny typy jsou však bez pochyby špičkově zpracované a působí až luxusně.

V praxi jsou modely S10 vyrovnanější, než na co ukazují rozdíly v jejich výbavě a cenách. Je však jasné, že každý model si najde svého zákazníka. Po S10e sáhne ten, kdo nechce zahnutý displej, touží po kompaktním smartphonu, nebo nechce za špičkový smartphone prémiové značky utrácet příliš. A nemusí to být tak, že vám imponují všechny tři tyto vlastnosti. Stačí, když vás zaujme jedna z těchto stránek S10e a je to důvod pro její koupi.

Telefon tak trochu trpí tím, že je nejlevnější z dané modelové řady – nemá tedy prestiž svých dražších sourozenců, přitom v praxi na ně téměř nic neztrácí. Jenže volba smartphonu není vždy racionální záležitost. I když nám v redakci S10e z letošní sestavy top samsungů přijde jako nejzajímavější volba, zdá se, že zákazníci to cítí jinak.

Samsung Galaxy S10 je zlatou střední cestou. Imponují nám u něj především stále velmi kompaktní rozměry v kombinaci s plnou hi-tech výbavou a úžasně jemným displejem. A typ S10+ je model pro ty, kteří chtějí maximálně vybavený kousek s obřím displejem a záleží jim více na výdrž baterie.

Trumfů nad soupeři však nemá tolik, ale velký displej a baterie logicky lákají. A navíc má tu výhodu, že se dá jako jediný pořídit i v extrémní verzi, která má

12 GB RAM a 1 TB vnitřní paměti, k tomu přidává i keramická záda. Takové provedení sice stojí extrémních 42 tisíc korun, ale zatím vám nikdo jiný na poli smartphonů takovou kombinaci nenaservíruje.