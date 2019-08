Telefon s perem je poprvé ve dvou velikostech. Samsung představil Note 10

Jaro a podzim. S železnou pravidelností jsou to období, kdy výrobci smartphonů představují své největší novinky. Samsung teď trochu s „letním“ předstihem tuto vlnu novinek odstartoval. To, že jde v jeho případě o novinku z řady Note, není nijak překvapivé. Překvapivější ovšem už je, že novinky jsou rovnou dvě.

Samsung už sice kdysi dva modely v řadě Note měl: v roce 2014 na trhu působila dvojice Note 4 a Note Edge, šlo však v podstatě o stejné přístroje, jen u druhého jmenovaného modelu Samsung dokazoval svůj důraz na inovace, a Note Edge tak byl prvním smartphonem s displejem zahnutým přes hrany, tehdy zajímavě jen na jedné straně. Tentokrát se ovšem novinky neliší technologicky, rozdíl je v podstatě jen ve velikosti a rozlišení displeje (a v několika dalších drobnostech).

Dvojicí velikostí se nejspíš snaží Samsung k řadě Note nalákat i nové zákazníky, zároveň však nabízí volbu těm stávajícím. Majitelé modelů Note totiž prý patří k nejvěrnějším zákazníkům Samsungu a své starší přístroje obvykle po čase mění za novější typ.

Výběr je přitom velmi zajímavý. Komu stačí displej o velikosti stávajícího typu Note 9, může sáhnout po „základní“ variantě Note 10. Ta má totiž úhlopříčku displeje 6,3 palce, zatímco dosavadní typ má 6,4palcový panel. Rozdíl je tedy zanedbatelný. Větší provedení Note 10+ pak má panel o úhlopříčce 6,8 palce, tedy doposud největší, jaký se kdy v řadě Note objevil.

Malý velký

Za pozornost rozhodně stojí rozměry novinek. Samsungu se podařilo opět výrazně omezit rámečky okolo displeje, takže obě novinky se chlubí poměrem plochy displeje k čelní ploše celého telefonu lehce přes 90 procent. Horní okraj telefonu je jen 1,5 mm tenký, „brada“ vespod má šířku 2,8 mm. Po stranách je kolem zahnutého displeje jen 1,1 mm navíc. Platí to pro oba modely, takže Note 10+ z tohoto hlediska vypadá ještě o něco působivěji než menší sourozenec.

Co se konkrétních rozměrů týče, telefon s displejem v podstatě o velikosti předchozí generace je výrazně menší než právě Note 9. Míry Samsungu Galaxy Note 10 jsou tedy 151 x 71,8 x 7,9 mm, zatímco Note 9 měří 161,9 x 76,4 x 8,8 mm. Novinka je i výrazně menší než Samsung Galaxy S10+, který má, stejně jako Note 9, 6,4palcový displej, a naopak je rozměrem hodně blízký typu S10 s 6,1palcovým panelem. Nový Note 10+ pak v podstatě v těle o velikosti předchozí generace nabízí výrazně větší displej. Jeho míry jsou 162,3 x 77,2 x 7,9 mm.

Díky této minimalizaci rámečků, ke které došlo i díky použití displeje s miniaturním průstřelem (tentokrát je umístěn uprostřed), padnou oba nové modely řady Note 10 skvěle do ruky. Menší provedení je až neuvěřitelně kompaktní a blíží se ideálu smartphonu s displejem přes celé čelo: displej je hodně veliký, přitom má smartphone příjemné „kapesní“ rozměry. Větší verze je pak ideálem těch, kdo touží po opravdu co největší ploše zobrazovače, a bude skvělá při multi-taskingu.

(Ne)podstatné rozdíly

Obě verze novinky se ovšem neliší jen samotnou úhlopříčkou displeje. Drobných odlišností je více, ale řada z nich nemusí být příliš podstatná. Ovšem zrovna tak mohou některé drobné ústupky u typu Note 10 někomu výrazně vadit. Zůstaňme v tomto případě ještě chvíli u displeje. Rozdílem není jen úhlopříčka, ale i rozlišení. Základní Note 10 má totiž panel s FullHD+ rozlišením, tedy 2 280 x 1 080 pixely, zatímco Note 10+ má pro tuto špičkovou řadu v poslední době obvyklejší rozlišení 3 040 x 1 440 pixelů. Upřímně, v praxi je dostatečně jemný i menší panel s menším rozlišením (401 pixelů na palec oproti 498), navíc to pomůže spotřebě energie. Ostatně, Samsung z tohoto důvodu u svých špičkových modelů s QHD+ displejem z výroby stejně v základu nastavuje FullHD+ rozlišení, aby se výdrž prodloužila.

A že se bude každá kapka energie hodit. Menší typ má baterii s kapacitou 3 500 mAh, což je jen o 100 mAh víc než u aktuální menší verze Galaxy S10 – a ta zrovna není rekordmanem ve výdrži. Komu na výdrži hodně záleží, ať tedy raději sáhne po větším provedení Galaxy Note 10+, které má akumulátor s kapacitou 4 300 mAh. Pravda, výdrž by v obou případech mohl v praxi prodloužit nový procesor Exynos 9825, který je evolucí modelu 9820 z typů S10. Oproti němu je nový čip vyráběn 7nm namísto 8nm technologií, což automaticky znamená určité úspory.

Rozdíly mezi modely pak pokračují. Kromě logického rozdílu v hmotnosti (168 vs. 198 gramů) například menší verze nedostala slot na paměťové karty microSD. To je trochu divný ústupek, protože u něj vlastně ani nejde moc o úsporu místa: Galaxy Note 10 je totiž dvojsimkový, model Note 10+ má druhý slot hybridní, lze si tedy u něj zvolit, zda chce uživatel mít druhou SIM či paměťovku. Co se paměti týče, menší provedení se bude prodávat jen ve verzi s 256 GB vnitřní paměti a 8 GB RAM, typ Note 10+ bude k dispozici ve verzích s 256 a 512 GB vnitřní paměti a k tomu vždy s 12 GB RAM.

Poslední drobný rozdíl pak najdeme u fotoaparátu. Základní sestava je shodná – vpředu je jedna kamera s rozlišením 10 megapixelů, vzadu trojice s následujícím uspořádáním: 16megapixelový širokoúhlý foťák (f/2.2), standardní dvanáctimegapixelový fotoaparát (s proměnnou clonou f/1.5 a 2.4) a dvojnásobný zoom s 12megapixelovým čipem (f/2.1). Oba „delší“ objektivy mají optickou stabilizaci obrazu. Jediný rozdíl tak je v přítomnosti TOF senzoru u varianty Note 10+, díky němu si lépe toto provedení poradí s hloubkou ostrosti a různými efekty při fotografování i natáčení videa (třeba živým rozostřením pozadí ve videu). Na první dojem ovšem i Note 10 zvládá většinu „triků“ s přehledem i bez TOF senzoru, rozdíl však bude nejspíš vidět v detailech při přehrávání na počítači.

Vylepšené pero

Zásadní součástí výbavy modelů Note je pochopitelně dotykové pero. Na jeho přítomnosti celá řada stojí. Samsung jej pro letošek opět o něco vylepšil, slibuje především delší dosah, nová jsou i gesta, která lze využít pro ovládání některých funkcí telefonu: zatím hlavně fotoaparátu. Stiskem tlačítka na peru lze pořídit snímek, tak tomu bylo i doposud. Když ale uživatel tlačítko drží, může perem mávnout a vykonávat tak určité činnosti: mávnutím nahoru či dolů se přepíná mezi zadním a předním fotoaparátem, mávnutím do stran se přepíná mezi režimy foťáku, a když perem uživatel zakrouží, ovládá tak zoom.

Především ono gesto pro zoom ovšem vyžaduje vcelku hodně cviku, při krátkém seznámení s telefonem se nám nedařilo ho provádět úplně spolehlivě. Ale věříme, že po čase budeme schopni ho zvládnout. Nová gesta mohou trochu vyvolávat otázky, k čemu vlastně jsou. Pomohou třeba při focení telefonem na stativu, kdy není nutné se k přístroji shýbat nebo třeba k němu chodit při pořizování skupinových fotek. Užitečná však mohou být i při focení z ruky. Například když ji při fotografování natahujete do prazvláštních pozic, kdy se pak při držení telefonu v jedné ruce už těžko tou samou rukou ovládá spoušť a druhou rukou je obtížné na displej dosáhnout.

S perem pak souvisí i další nové funkce. Samsung přidal například možnost živého nahrávání dění na displeji, při kterém můžete zároveň po displeji kreslit, což umožní třeba tvorbu elegantních videonávodů. Další drobností je možnost dokreslit někomu v záběru vtipné detaily, přičemž ty pak jako by přirostly k hlavě objektu a hýbají se s jejími pohyby (funkce AR Emoji). Samsung se chlubí i tím, že jeho aplikace pro ručně psané poznámky umí tyto snadno převádět z psané podoby do podoby „tištěného“ textu. Funguje to, ale spolehlivě asi jen v angličtině, která byla na vzorcích, jež jsme mohli zkoušet, nastavena – českou diakritiku automatika nezvládala (ale prověříme, jak je to při jiném jazykovém nastavení).

Prostě špička

Další výbava odpovídá tomu, na co jsme u špičkových smartphonů zvyklí. Čtečka otisků prstů je v displeji, nechybí odolnost vůči vodě a prachu (IP68) a ani bezdrátové dobíjení s možností reverzního nabíjení dalších přístrojů. Modely Note 10 ovšem nemají klasický sluchátkový 3,5mm jack, v balení s telefonem jsou sluchátka AKG s USB-C konektorem a dokoupit půjde redukce na jack.

Ze zajímavých funkcí můžeme ještě zmínit například zoom zvuku při nahrávání videa: telefon jednoduše zesílí zvuk z místa, na které uživatel zazoomuje. Note 10 má i pokročilý editor videí. Novinkou je, že desktopový režim DEX teď umí fungovat i s běžnými počítači (PC a Mac) a stačí k tomu připojení přes USB, už není třeba HDMI kabel.



Z uživatelského hlediska je trochu podivnou změnou odstranění původního vypínacího tlačítka. Pravý bok telefonu je tak zcela čistý, bez tlačítek, ta najdeme jen vlevo. Pod tlačítkem hlasitosti je tu nově tlačítko, které slouží k zapínání a vypínání displeje, při dlouhém stisku spustí asistenta Bixby (lze namapovat i jinou funkci). Vypnutí telefonu se pak provádí kombinací stisku tohoto tlačítka a tlačítka pro snížení hlasitosti.

Parádní smartphone

Celkově v nás nové modely Samsung Galaxy Note 10 a Note 10+ zanechaly vynikající první dojem. Funkčně jde o nadupané smartphony s minimem ústupků, hodně se nám líbí i design. Note 10 je díky svému minimalistickému a vcelku hranatému provedení a průstřelu uprostřed displeje docela odlišný od zbytku světové produkce. Možná je jen trochu škoda, že u barev se tentokrát u Samsungu drželi trochu zkrátka: v prodeji bude klasická bílá a černá verze a pak také provedení stříbrné, které umí vytvářet divoké barevné odlesky.

Po prvních dojmech se pak nedovedeme rozhodnout, kterou variantu telefonu bychom chtěli používat. Menší typ Note 10 je úžasně kompaktní a přináší všechny funkce řady Note v doposud nevídaně malém balení. Je to model, který nejspíš bude k této řadě lákat hodně nových uživatelů. Větší Note 10+ ovšem boduje parádním obřím displejem v kombinaci se stále přijatelnou velikostí a přeci jen má několik drobných funkcí navíc.

Obě novinky mohou mít u zákazníků úspěch. Obzvlášť když Samsung s novou generací přichází i se zajímavě nastavenými cenami. Note 10 startuje na částce 24 999 korun, což je o tisíc korun méně, než na kolika začínal loňský Note 9. Note 10+ pak cenu šroubuje trochu výš: verze s 256 GB vnitřní paměti stojí 28 999 korun, varianta s 512 GB vnitřní paměti vyjde na 30 999 korun (Note 9 s 512 GB paměti začínal loni na 32 499 korunách).

Se startem prodeje ovšem Samsung připravil akci, ve které si mohou novinku zákazníci pořídit s výraznou slevou. Když totiž při koupi prodejci prodáte svůj stávající telefon, Samsung vám z ceny Note 10 či Note 10+ sleví 2 500 korun. Pokud takto vyměníte některý ze svých starých modelů řady Note, bude tato sleva rovnou 5 000 korun. Novinky už lze v tuto chvíli předobjednávat. Dodávky zákazníkům pak začnou za dva týdny, konkrétně 23. srpna.