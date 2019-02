Chcete se vyfotit? Kupte si Pixel 3, nebo Note 9. Ostatní zaostávají

U DxO Marku se rozhodli, že podobně jako hlavní fotoaparáty chytrých telefonů budou nově testovat i selfie foťáky. Výsledkem je nový žebříček, který ukazuje, jak moc povedené portréty různé telefony fotí. DxO tu opět prezentuje celkové skóre a následně pak rozdělení na podkategorie fotografování a natáčení videa.

Zatím žebříček obsahuje 12 smartphonů různých výrobců, ale zastoupení v něm neodpovídá zastoupení fotomobilů v řebříčku kvality hlavních foťáků. Další modely se budou doplňovat časem. Zatím platí, že u skóre podle jednotlivých disciplín se pozice dramaticky neliší, kdo si vede dobře u fotografování, je na tom dobře i u natáčení videa.

Test ovšem odhalil dva premianty, kteří především díky kvalitě snímků konkurenci výrazně utekli. Těmi jsou Google Pixel 3 a Samsung Galaxy Note 9. Oba tyto modely získaly v celkovém skóre hodnocení 92 bodů, třetí Xiaomi Mi Mix 3 na ně ztrácí výrazných osm bodů. V disciplíně fotografování pak Pixel 3 mírně vede (99 oproti 96 bodům), zatímco u videa ztrácí (83 oproti 86 bodům).

DxO Mark hodnocení selfie fotoaparátů 92 - Google Pixel 3

92 - Samsung Galaxy Note 9

84 - Xiaomi Mi Mix 3

82 - Apple iPhone XS Max

81 - Samsung Galaxy S9+

77 - Google Pixel 2

75 - Huawei Mate 20 Pro

73 - Samsung Galaxy S8

72 - Huawei P20 Pro

71 - Apple iPhone X

59 - Meitu V6

22 - Intex Aqua Selfie

Je také nutné dodat, že fakticky má Pixel 3 větší náskok. Je to jeden z mála fotomobilů, který má vepředu duální fotoaparát, kromě klasického i snímač se širokým záběrem. Ale DxO Mark do svých testů širokoúhlé foťáky v mobilech nezařazuje a zůstalo to tak i u selfie žebříčku, který hodnotí jen hlavní snímač. U uživatelů ovšem samozřejmě širokoúhlá kamera znamená body navíc, hodit se v některých situacích určitě může.

Na premianty od Samsungu a Googlu už další v žebříčku zatím přítomné smartphony docela ztrácejí. Výrazněji za nimi zaostaly třeba iPhony nebo jinak naprosto špičkové fotomobily od Huaweie. P20 Pro se dokonce musí spokojit se skóre o celých 20 bodů nižším než Pixel a Note, loňský iPhone X je ještě o bod níže. V aktuální tabulce jsou tak tyto dva telefony na chvostu, za nimi už jsou jen Meitu V6 a Intex Aqua Selfie, což jsou přístroje z opačné strany cenového spektra, které navíc pochází z roku 2017.